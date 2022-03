Alcune ricette richiedono solamente i tuorli delle uova e non gli albumi. Pertanto, capita che questi avanzino. Non bisogna pensare neanche per un secondo a buttarli, siccome possono essere utilizzati in tanti modi diversi. Ad esempio, sono ottimi per preparare l’omelette: basterà aggiungervi un po’ di olio extravergine di oliva, sale e formaggio grattugiato.

Si usano anche per cucinare delle polpette più leggere del solito, al posto dell’uovo intero. In alternativa, si prestano a ricette un po’ più complesse, come quella delle meringhe dolci o salate. Quelli citati sono solamente una parte dei modi in cui si possono riutilizzare gli albumi. Stavolta vedremo che gli albumi avanzati valgono oro quando si usano per preparare questa torta salata alle zucchine e senza panna.

Ingredienti per una teglia dal diametro di 22-24 cm

250 g di farina 00;

5 albumi;

3 zucchine;

100 g di provola;

1/2 cipolla;

1/2 bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate;

formaggio grattugiato a scelta;

olio extravergine di oliva;

sale.

In questo caso vedremo come preparare questa torta salata usando le zucchine. Altrimenti, è possibile usare la propria verdura preferita o di stagione.

Gli albumi avanzati valgono oro quando si usano preparare questa torta salata alle zucchine e senza panna

Lavare e mondare le zucchine. Tagliarle a pezzi e farle rosolare in padella assieme ad un filo di olio extravergine di oliva e alla cipolla. Cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti e insaporire con un pizzico di sale. Se necessario, aggiungere un po’ di acqua durante la cottura.

Montare gli albumi e un cucchiaino raso di sale a neve ferma. In una ciotola a parte, mescolare la farina, il lievito e il formaggio. Dargli la forma di una fontana e aggiungere gli albumi e un filo di olio extravergine di oliva. Amalgamare gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Aggiungere le zucchine e la provola tagliata a cubetti e mescolare nuovamente.

Foderare la teglia con la carta da forno, versare l’impasto al suo interno e livellarlo. Infornare in forno caldo a 200° per 40 minuti. Il tempo potrebbe variare a seconda del modello del proprio forno, pertanto si consiglia di prestare attenzione a come la torta cuoce. Una volta pronta, non resta che servire la torta salata alle zucchine senza panna quando è ancora calda.

