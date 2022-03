Tra pochi giorni sarà la festa della donna e, come ogni ricorrenza che si rispetti, anch’essa va festeggiata con un bel dolce. Come ben sappiamo, una delle torte più iconiche è la torta mimosa, ma esistono tantissime altre varianti che si possono preparare per l’occasione.

In questo articolo, ad esempio, vedremo tutti i passaggi per realizzare un rotolo mimosa davvero eccezionale, semplice e veloce.

Per la parte esterna, avremo bisogno di:

5 uova;

125 g di farina 00;

125 g di zucchero semolato;

estratto di bacca di vaniglia;

lievito per dolci;

buccia di un limone.

Per la farcitura interna

500 g di panna fresca liquida;

estratto di bacca di vaniglia;

70 g di zucchero a velo;

4 fettine di ananas, anche sciroppato;

succo d’ananas.

Quindi, ecco la ricetta del rotolo mimosa, un fantastico dessert per una festa della donna da incorniciare

Prima di tutto, riponiamo in frigorifero per 30 minuti una ciotola, che ci servirà più tardi per la farcitura. Nel frattempo, procediamo col preparare la parte esterna del rotolo, versando in una ciotola le uova insieme allo zucchero. Montiamo con delle fruste elettriche e quando avremo un composto spumoso, grattugiamo al suo interno la buccia di limone. Dopo di che aggiungiamo l’estratto di vaniglia, il lievito per dolci e la farina. Mescoliamo ancora delicatamente e, una volta finito, versiamo il composto all’interno di una teglia con carta forno. Cuociamo a 170 gradi per circa 15 minuti e, quando sarà pronto, ribaltiamolo su una spianatoia con l’aiuto di un altro foglio di carta forno. A questo punto, non dobbiamo fare altro che arrotolarlo e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.

Prepariamo la farcitura di crema chantilly

Prendiamo dal frigorifero la ciotola fredda e versiamo al suo interno la panna liquida, anch’essa fredda. A questo punto, come prima, incidiamo la bacca di vaniglia, estraiamone i semini ed aggiungiamoli nella panna. Ora montiamo quest’ultima con un frullatore elettrico ad una velocità medio-alta e, circa a metà dell’operazione, setacciamo al suo interno lo zucchero a velo. Ricominciamo a montare il composto a velocità moderata fin quando, capovolgendo la ciotola, la crema non cadrà.

Una volta pronta la crema chantilly, aggiungiamo al suo interno dei pezzetti di ananas e mescoliamoli per bene. Dopo di che, stendiamo il rotolo, bagniamolo con il succo d’ananas e farciamo con la crema appena creata. Una volta finito, richiudiamo il rotolo, ricopriamolo con la parte di crema avanzata e rifiniamo con dei tocchetti di Pan di Spagna, anch’essi imbevuti di succo d’ananas. Quindi, ecco la ricetta del rotolo mimosa da preparare in questi giorni in pochissimi minuti.