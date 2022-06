Migliore amica delle persone che amano mangiare bene ma hanno poco tempo per cucinare, la pasta sfoglia non smette mai di sorprendere per la sua versatilità.

Grazie a questa geniale invenzione è possibile realizzare praticamente tutto, dall’antipasto ai dolci.

Riguardo ai dolci, per esempio, è possibile realizzare uno dei capolavori della pasticceria francese da gustare per merenda o a colazione.

Oggi invece ci focalizzeremo sulla parte degli antipasti o aperitivi fornendo alcune originali farciture invece del solito formaggio e prosciutto cotto.

Gusto mediterraneo

Se volessimo sorprendere i nostri ospiti con un piatto sfizioso ed originale mettiamo da parte gli affettati perché quello che serve sono le verdure. Una buona idea di farcitura potrebbe essere quella “alla norma”. Tipico condimento per la pasta proveniente dalla Sicilia, questo può essere utilizzato anche con la sfoglia. Per prima cosa dovremo lavare e tagliare a piccoli cubetti le melanzane che poi dovranno essere fritte. Una volta pronte, tufferemo le melanzane fritte all’interno di sugo di pomodoro ed abbondante basilico. Lasciamo che il tutto si insaporisca per un’oretta per poi passare alla farcitura. Da un rotolo di sfoglia ricaveremo dei dischetti al centro dei quali porremo un cucchiaio del nostro sugo, ma attenzione a non esagerare con le dosi.

Termineremo poi la farcitura con qualche scaglia di ricotta salata per poi richiudere ed ottenere delle semilune. Spennelliamo con dell’uovo e inforniamo a 180° per 15 minuti fin quando i rustici saranno dorati.

Invece del solito formaggio e prosciutto cotto ecco come farcire la pasta sfoglia per uno sfizioso aperitivo

Un’altra idea di farcitura potrebbe essere a base di pesce utilizzando delle cipolle caramellate. Realizzarle è semplicissimo. Quello che dovremo fare sarà affettare finemente una cipolla rossa che metteremo in padella con poco olio. Alle cipolle aggiungeremo un pizzico di sale, zucchero di canna e lasceremo prendere calore. Quando lo zucchero comincerà a caramellare, sfumeremo con dell’aceto bianco o, se il profumo fosse sgradevole a qualcuno, anche dell’acqua andrà bene. Lasciamo che le cipolle appassiscano per una mezz’ora per poi toglierle dal fuoco.

Sempre dopo aver ricavato i dischetti dal rotolo di pasta sfoglia, disponiamo nel mezzo le cipolle caramellate e dei tranci di tonno sott’olio di buona qualità. Per dare maggiore sostanza possiamo aggiungere anche una patata lessa. Come in precedenza spennelliamo con dell’uovo per poi infornare fino a cottura.

