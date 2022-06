Tra le prime cose che si notano in una persona, ci sono le unghie delle mani. Lo confermano 9 persone su 10, e la decima mente. Tenere curate le proprie mani, infatti, è uno dei modi più semplici per lanciare un bel messaggio, di cura e amore verso se stessi. Oltretutto, l’estate è il momento in cui possiamo sbizzarrirci di più, grazie ai fantastici colori di moda dell’estate 2022.

Una delle scelte più importanti in fatto di manicure e pedicure, però, è il tipo di smalto che scegliamo di indossare. Per comodità, infatti, molte persone optano per smalti di lunga durata, che resistano anche alle faccende domestiche o alle vacanze al mare.

Il campo dell’estetica ha fatto passi da gigante e oggi propone tantissime versioni di smalto resistente e a lunga durata. Chiunque avrà sentito parlare di semipermanente e gel, due trattamenti che stanno assolutamente spopolando. Esiste, però una terza variante, che molti reputano la migliore, perché è una via di mezzo tra le altre 2 versioni e dona unghie davvero da favola. Scopriamo il suo nome.

Invece del semipermanente o il gel, tutti dovremmo provare questa variante di smalto che dura tantissimo e rende le unghie perfette

Quando si parla di semipermanente e di gel, si tende a fare un po’ di confusione. In realtà, le differenze sono nette. Partiamo dicendo che, entrambe queste varianti di manicure, sono assolutamente da provare. Infatti, ci regaleranno mani splendide per almeno 3 settimane. Nello specifico, però, il semipermanente è un po’ meno resistente del gel e funziona grazie all’azione della luce.

Con il gel, invece, si esegue una vera e propria ricostruzione dell’unghia, con cui le si dona un nuovo vigore e la forma desiderata.

Questa è la perfetta via di mezzo

Invece del semipermanente o il gel, però, tutti dovremmo testare il semipermanente rinforzato o semigel. Si tratta di un’assoluta novità nel mondo dell’estetica, per cui moltissimi stanno già chiedendo un appuntamento.

È l’alternativa perfetta anche per chi ha le unghie fragili, su cui, tendenzialmente, lo smalto dura poco. Col semipermanente rinforzato, invece, la nostra manicure sarà perfetta per settimane. Tutto questo sarà possibile grazie alla robustezza del trattamento. Inoltre, potremo comunque scegliere tra i colori che più ci piacciono, per un’estate all’insegna del colore e del divertimento.

Lettura consigliata

Mangiarsi le unghie è un gesto infantile e antigienico, ma con questi 3 metodi sarà facilissimo smettere di farlo