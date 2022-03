Molti di noi, presi dal nervoso o quando sono sovrappensiero, iniziano a mangiarsi le unghie.

Lo si fa per sfogare l’ansia o per un’abitudine sbagliata acquisita negli anni, fatto sta che questo semplice gesto potrebbe provocare dei problemi.

Si parla di onicofagia e gli esperti lo considerano come un vero e proprio disturbo, che spinge una persona a mangiarsi unghie e cuticole. Oltre a rovinare le unghie e a renderle visivamente poco piacevoli, quest’azione potrebbe essere pericolosa anche per la nostra salute.

Batteri che finiscono direttamente in bocca e nel corpo

Con le mani, infatti, capita di toccare di tutto. Le unghie, in particolare, anche quelle che sembrano più pulite, raccolgono residui di sporco e potrebbero ospitare germi e batteri. Va da sé che questi finirebbero direttamente nella nostra bocca e potrebbero portare infiammazioni e malattie. E saremmo noi gli unici colpevoli di tutto questo.

Per non parlare dei danni che potremmo provocare anche a denti e gengive. Questo semplice gesto potrebbe rivelarsi molto dannoso, infatti, perché alla lunga potrebbe provocare l’usura degli incisivi, ma anche lesioni alle gengive.

Agli occhi degli altri sembreremmo infantili

Oltre a questi aspetti, c’è anche un altro punto da non sottovalutare. Chi lo fa non se ne accorge, ma dall’esterno questo gesto sembra molto infantile.

Chi ci guarda, infatti, avrà l’impressione di avere davanti a sé una persona insicura, agitata e nervosa, sicuramente poco attraente.

Mangiarsi le unghie è un gesto infantile e antigienico, ma con questi 3 metodi sarà facilissimo smettere di farlo

Sarà meglio smettere di torturarsi le unghie quindi, ma come fare?

Avendo acquisito un’abitudine, non sarà così facile liberarsene ma, con qualche trucchetto, ci potremo riuscire tutti.

Il primo metodo, e più utile, è utilizzare lo smalto pensato apposta per non mangiarsi le unghie. Si trova anche in farmacia e si tratta di uno smalto incolore e inodore, che però è molto amaro. In questo modo, appena avvicineremo le mani alla bocca, le allontaneremo istantaneamente per il cattivo gusto.

Una soluzione bella anche da vedere

In alternativa, potremmo decidere di optare per una vera e propria manicure estetica. Con gel, semipermanente o semplice smalto colorato, non ci verrà alcuna voglia di mangiarci le unghie.

Non vorremo certamente rovinare questo lavoro, per cui abbiamo speso anche dei soldi.

Sfoghiamo lo stress e il nervoso in altro modo

Mangiarsi le unghie è un gesto da evitare e potremo smettere di farlo imparando a gestire il nostro stress. Invece di sfogarci sulle nostre povere mani, potremmo, ad esempio, fare una passeggiata, mangiare un chewing gum o fare uno spuntino con della frutta secca. Attenzione, però, a non esagerare con gli spuntini, altrimenti rischieremo di risolvere un problema e di trovarne un altro.