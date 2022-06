Il gran caldo tipico di alcune giornate estive potrebbe aver spinto all’utilizzo di un pratico apparecchio termico. Si tratta del condizionatore, uno strumento che in casa può rivelarsi davvero utile per abbassare le temperature interne. Spesso il troppo caldo in casa non ci permette una qualità di vita ottimale. Per cui, usare un condizionatore per l’abbassamento della temperatura può essere la scelta giusta. Certamente l’apparecchio, adeguatamente montato in casa nostra, verrà utilizzato in prevalenza nella stagione estiva.

Per cui resterà fermo almeno per un anno. Questa condizione, unita alla possibile dimenticanza dello strumento, potrebbe determinare un accumulo di polvere al suo interno. Che, molto probabilmente, potrebbe incidere in negativo sulle sue prestazioni. Ma basta 1 trucco semplicissimo per pulire i filtri del condizionatore e farlo tornare come nuovo.

La pulizia dei filtri

I filtri del condizionatore sono componenti dell’apparecchio che necessitano di un occhio di riguardo. E non di un colpo d’occhio ogni tanto, quando guardiamo con curiosità lo strumento spento durante l’inverno. I filtri sono parti essenziali che assicurano la riduzione di polveri e microbi in circolo d’aria nell’ambiente. Possono quindi aiutare non solo la corretta propagazione del flusso raffrescante. Ma anche evitare problemi respiratori a chi vive in casa. È quindi importante pensare alla pulizia del condizionatore con particolare attenzione ai filtri. A questo scopo esistono molti prodotti specifici. Ma potremmo anche ottenere un risultato ottimale usando qualcosa che abbiamo a casa.

1 trucco semplicissimo per pulire i filtri del condizionatore ne aumenta il rendimento e assicura il fresco in casa

Potremmo pulire i filtri del condizionatore con acqua e liquido per i piatti al limone. Questa soluzione ci permetterebbe di sgrassare per bene i filtri dopo l’azione invasiva dell’accumulo di polvere. Prima di arrivare a questo punto, però, dovremmo procedere per gradi. Sarà innanzitutto necessario staccare la corrente elettrica, quindi rimuovere la parte esterna del condizionatore. Dovremo quindi eliminare la polvere. Potremo usare un panno asciutto o sfruttare l’aiuto più rapido di un aspirabriciole.

Ci dedicheremo quindi ai filtri. Li potremo lavare con una spugna in una bacinella riempita con acqua e una punta di liquido per i piatti al limone. Cercheremo poi di eliminare bene la schiuma con un risciacquo a base di acqua fredda. Lasceremo quindi asciugare all’aria. Questo semplice stratagemma permetterà la rapida pulizia dei filtri del condizionatore. L’apparecchio pulito aumenterà il suo rendimento, assicurando così il massimo delle sue prestazioni.

