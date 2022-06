Per avere una casa sempre in ordine e splendente è importante svolgere le faccende con cadenza regolare. Tuttavia, spesso è difficile trovare il tempo per pulire a fondo la casa. Il lavoro e i tantissimi impegni quotidiani ci lasciano poco tempo e voglia di fare le faccende domestiche. Inoltre, ci sono alcune zone della casa che richiedono una cura più approfondita e costante. Pensiamo ad esempio al bagno e alla cucina, ma anche ai pavimenti che richiedono attenzioni quotidiane.

Quando si tratta di pulire la casa in commercio possiamo trovare svariati detergenti specifici anche molto efficaci. Tuttavia, molti di noi preferiscono usare soluzioni naturali per proteggere l’ambiente, noi stessi e coloro che ci circondano. Teniamo anche presente che usare prodotti naturali può permetterci di risparmiare parecchio sul costo della spesa. Oggi vogliamo svelare come realizzare un detergente usando solo 3 ingredienti che molti di noi hanno in dispensa, utile per diversi angoli della casa.

Invece del sapone di Marsiglia proviamo questo prodotto naturale che fa splendere pavimenti e piastrelle in ceramica ma anche vetri e specchi

Le nostre dispense nascondono ingredienti davvero preziosi e che ci permettono di pulire la casa con pochissimi soldi. Nelle case di ognuno di noi ci sono prodotti essenziali per le pulizie domestiche come il sapone di Marsiglia, l’aceto e il bicarbonato. Se vogliamo pavimenti e piastrelle splendenti, liberi da calcare ed aloni possiamo usare aceto di mele, bicarbonato di sodio e tea tree oil. L’aceto di mele, proprio come quello bianco è un prodotto formidabile contro il calcare e rimuove gli aloni dalle superfici restituendo un profumo gradevole. Il bicarbonato è ideale per pulire le superfici dallo sporco e dalle macchie di grasso anche ostinate. Infine, il tea tree oil è utile per igienizzare diverse aree della casa ed eliminare gli aloni.

Come prepararlo e usarlo

Invece del sapone di Marsiglia proviamo questo prodotto da realizzare con pochissimi ingredienti. Uniamo 20 gocce di tea tree oil, 20 grammi di bicarbonato e un bicchiere di aceto di mele in un secchio d’acqua calda. Usiamo questa soluzione per pulire i pavimenti in ceramica per averli puliti e senza aloni in un attimo. Possiamo anche usare questo detergente vaporizzandolo direttamente sulle piastrelle, ma anche su specchi e vetri per eliminare velocemente macchie, schizzi e aloni. Passiamo sulla superficie un panno in microfibra o una spugna morbida e terminiamo con una pezza asciutta in cotone. Con un solo prodotto potremo pulire diverse superfici della casa senza spendere molto.

