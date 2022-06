Mettiamo di essere già piacevolmente sotto l’ombrellone a cercare e trovare il meritato relax con le nostre ferie estive. Magari in qualcuna delle splendide spiagge italiane che abbiamo consigliato ai nostri Lettori con gli articoli della Redazione. Cerchiamo di pensare positivo e quindi a una delle cose più belle che potrebbero capitarci, cioè quella di essere sotto l’ombrellone. Magari con un bel venticello che lenisce il caldo afoso e il profumo del mare che arriva sino a noi.

Sfogliando il quotidiano preferito, oppure il magazine che racconta il gossip che tanto bene si sposa alle vacanze. Ma magari siamo anche alla ricerca del nostro oroscopo e ci capita di imbatterci in questo articolo, guardando lo smartphone. Attenzione che se Ariete e Toro rimarranno protagonisti, questa new entry potrà veramente fare un pieno di fortuna e denaro nei prossimi giorni. Seconda parte di giugno letteralmente asfaltata d’oro per questo segno che se avrà forza e coraggio, potrà davvero beneficiare del suo miglior momento dell’anno.

Finalmente la buona sorte anche per lui

Ecco, finalmente che la fortuna si ricorda che tra i segni zodiacali da baciare ci sarebbero anche i Pesci. Tra la seconda metà di giugno e le prime settimane di luglio, grandi notizie in arrivo per questo segno. Soprattutto per coloro che stanno ancora lavorando e si stanno dedicando con tanto amore e impegno alla professione. Lo spirito sarebbe cambiato rispetto a qualche mese fa e i Pesci si sentirebbero molto più audaci. A tal punto da accettare eventuali scommesse lavorative, nella ferma convinzione di poter raggiungere i traguardi prefissati. Pesci che nuoteranno in acque limpide, forti di una corrente continua e veloce che li porterà lontani dalle insidie e in porti sicuri.

Seconda parte di giugno letteralmente asfaltata d’oro per questo fortunatissimo segno che per una volta non è l’Ariete e nemmeno il Toro

Sono decisamente positive tutte le congiunzioni astrali che favorirebbero questo segno per almeno una ventina di giorni. Ma se i Pesci decideranno di accettare le sfide a petto in fuori, la fortuna potrebbe decidere di baciarli ancora per un bel po’. Tutto starebbe a non dichiararsi soddisfatti dei traguardi raggiunti, ma ambire a nuovi orizzonti. Professionalmente parlando, potrebbero quindi arrivare occasioni imperdibili, con relativi aumenti e Bonus economici mai visti. Molto buona è anche la situazione amorosa, con Venere preziosa alleata almeno fino al 20 di luglio.

