Anziché il solito ripieno di carne o di ricotta e spinaci, ecco come farcire dei cannelloni davvero squisiti al sugo o in bianco

Rotoloni di pasta all’uovo, ripieni e filanti, guarniti con ragù saporito o morbida besciamella con crosticina croccante. Ecco cosa sono i cannelloni, uno dei piatti tipici della cucina italiana più famosi al Mondo.

Ce li copiano anche all’estero (con risultati spesso scarsi), quasi quanto la nostra amata pizza margherita.

Solitamente, sono farciti con un ripieno di ragù saporito o con un impasto di ricotta e spinaci. Queste sono le due versioni più tradizionali che conosciamo. Basta, però, un pizzico di fantasia per preparare delle ricette davvero squisite e anche più buone dell’originale. Ne abbiamo già avuto prova quando, invece della parmigiana, abbiamo visto come riempire gli involtini di melanzane senza usare prosciutto o formaggio.

Per lo stesso motivo, oggi vogliamo svelare 3 ricette squisite per preparare i cannelloni, con ripieni alternativi e innovativi, ottimi, ad esempio, per un pranzo domenicale in famiglia. Accontenteremo i gusti di tutti, il successo è garantito.

Con questo pesce pregiatissimo, il risultato sarà fenomenale

La prima ricetta che suggeriamo è quella dei cannelloni ripieni con dei carciofi di stagione, ricchi di sostanze benefiche per l’organismo, e la rana pescatrice. Questo pesce pregiato è molto saporito e, nonostante l’aspetto poco invitante, saprà convincere tutti i nostri invitati.

Per preparare questo ripieno, basterà pulire e tagliare a fette sottili i carciofi, lasciandoli cucinare in padella con olio, aglio e prezzemolo. A questo, poi, dovremo aggiungere la rana pescatrice, tagliata in piccoli pezzi, lasciando cuocere gli ingredienti per 5-10minuti.

Dopo aver inserito il ripieno nei cannelloni, andremo a condire il tutto con della besciamella preparata secondo la ricetta classica. Aggiungeremo una spolverata di pepe, una di formaggio grattugiato e metteremo in forno statico per 25-30 minuti, a 200°. Anziché il solito ripieno di carne, quindi, non escludiamo neanche quello al pesce, perché si sposa in maniera perfetta con questo tipo di pasta.

Anziché il solito ripieno di carne o di ricotta e spinaci, ecco come farcire dei cannelloni davvero squisiti al sugo o in bianco

Arriviamo alla versione dei cannelloni più peccaminosa.

Continuiamo con un’altra ricetta dei cannelloni, questa volta con un ripieno ancora più filante e cremoso. Si tratta dei cannelloni ai 4 formaggi.

Noi abbiamo scelto di farcire la pasta con gorgonzola, fontina, mozzarella e formaggio grattugiato, ma ognuno potrà optare per i propri formaggi preferiti.

Dopo aver riempito i cannelloni con il ripieno che più ci piace, potremo condire il tutto con della besciamella o, altrimenti, del sugo di pomodoro fresco. Questi cannelloni saranno così squisiti che tutti faranno il bis.

Cannelloni alle verdure per la versione vegetariana

Arriviamo all’ultima ricetta dei cannelloni in versione vegetariana. In questo caso, per il ripieno ci serviranno funghi porcini, melanzane e peperoni gialli.

Dopo aver pulito e tagliato la verdura a listarelle, lasciamo cuocere il tutto in padella per qualche minuto, con aglio e olio. Aggiungiamo un po’ di pepe a piacimento.

Anche questa volta dovremo solo inserire il ripieno nei cannelloni, disporli nella pirofila e condire il tutto con della morbida e gustosa besciamella. Il risultato sarà davvero insuperabile.