La primavera è per eccellenza la stagione della rinascita. Fiori e piante, infatti, ormai da giorni stanno cominciando a riprendere vita dopo il lungo riposo invernale. Anche i campi ed i cespugli, nei parchi e negli spazi pubblici, infatti, sono un tripudio di colori e profumi che mettono subito allegria. Anche chi possiede un giardino, o un balcone abbastanza ampio, può partecipare a questa grande festa. Ci sono tantissimi fiori che si possono coltivare, in questo periodo, senza neanche troppa fatica o dispendio di tempo. In questo articolo scopriremo alcune varietà che non sono molto conosciute, ma che ci sapranno regalare tantissime soddisfazioni.

Partiamo da un fiore elegantissimo

Una delle piante più belle da piantare in questo periodo è proprio la gerbera. Quest’ultima è molto apprezzata per i suoi elegantissimi fiori, composti da lunghi petali appuntiti che in genere si colorano di rosso, giallo e arancione. Tuttavia, possiamo trovarne anche di altre tonalità, come il bianco, il rosa o il violetto. La gerbera predilige terreni leggeri e ben drenati, meglio se mescolati con sabbia, per non creare ristagni idrici. Inoltre, per garantire abbondanti fioriture, sarebbe ottimale una posizione ben soleggiata, lontana da correnti d’aria fredda, e innaffiature costanti. Infine, come già visto in altri articoli, questa pianta è ottima da coltivare anche in casa, poiché sarebbe in grado di assorbire l’umidità.

Se piantiamo adesso questi 3 splendidi fiori, avremo balconi, davanzali e giardini veramente incantevoli fino a settembre

Oltre alla gerbera, un’altra pianta perfetta per i nostri balconi, giardini e davanzali è il gladiolo. Si tratta di una pianta bulbosa ornamentale, originaria dell’Africa ed appartenente al genere delle Iridacee. È caratterizzata da lunghi steli stretti che possono raggiungere anche 1 metro di altezza. Anche le foglie sono lunghe, ma leggermente appuntite e di un colore verde brillante. La parte migliore della pianta, però, è il fiore, che si presenta in varie tonalità. Infatti, i suoi petali possono variare dal bianco al giallo ocra, dal rosa al rosso e al violetto. Anch’essa preferisce un’esposizione in pieno sole e terreni umidi, ricchi di sostanze organiche e drenati. Per le innaffiature, invece, bisognerà effettuarle con regolarità, evitando di bagnare direttamente i fiori. Nonostante l’estrema bellezza ed eleganza di questa pianta, essa potrebbe però risultare tossica per l’uomo, proprio come l’oleandro.

Infine, non potevamo non menzionare in questa lista anche la bellissima dalia. Diffusissima in Italia per scopi ornamentali, i fiori di questa pianta sono veramente incantevoli e profumati. Essi sono composti da una corolla con tantissimi petali coriacei dai mille colori, che cambiano in base alle varietà. Dal bottone centrale sbucano numerosi stami giallo oro, ricchi di nettare e molto attraenti per le api e per altri insetti impollinatori. Tollera molto bene climi caldi e posizioni soleggiate, o semi ombrose, e preferisce terreni umidi, argillosi e drenati. In questo periodo, prima della ripresa vegetativa, è importante somministrare un fertilizzante liquido specifico per permettere una crescita ottimale durante l’estate. Quindi, se piantiamo adesso questi 3 splendidi fiori, avremo spazi interni ed esterni davvero colorati e pieni di vita, almeno fino al prossimo autunno.