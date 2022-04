La colazione, si sa, è il pasto più importante della giornata. È quello che dà l’energia giusta per partire, ma se fatta come si deve aiuterebbe anche l’umore. Per questo è fondamentale mangiare a sufficienza e soprattutto godersela, scegliendo tra le proprie ricette preferite. Energia e dolcezza, ad esempio, si sposano alla perfezione nei brownies al cioccolato e pistacchi senza burro velocissimi da preparare.

Sempre di origine americana sono anche i muffin, che spesso si preparano semplicemente con lo yogurt. Una variante gustosa sono i muffin alla banana senza uova, con l’aggiunta di un ingrediente che sarebbe prezioso per la salute cardiovascolare. Oggi ne vediamo un’altra variante che fornisce una carica in più e piacerà davvero a tutti.

Invece che allo yogurt, questi muffin pronti in 15 minuti sono buonissimi con l’ingrediente segreto ideale per la colazione

Tra i diversi tipi di muffin che si possono preparare, quelli al cappuccino sono sicuramente tra i migliori. Chi ama il caffè non potrà farne a meno, poi sono anche veloci e facili da preparare. Serviranno innanzitutto gli ingredienti per circa 6 muffin:

140 g di farina 00 o di Kamut;

100 g di zucchero di canna;

90 ml di olio EVO o di semi;

80 g di cioccolato fondente;

30 ml di latte;

2 tazzine di caffè della moka;

1 uovo;

1 cucchiaino di lievito per dolci.

Prima di iniziare la preparazione, bisogna ridurre a pezzetti piccoli il cioccolato fondente. Per quanto riguarda il caffè, se non si ha a disposizione quello della moka, si possono usare due cucchiaini di caffè solubile. In tal caso, bisognerà unirli a due tazzine di acqua bollente.

Come preparare dei deliziosi dolcetti al cappuccino facili e veloci

Invece che allo yogurt, questi muffin al cappuccino sapranno conquistare tutti e per prepararli bisogna innanzitutto sbattere l’uovo in una ciotola. Qui si aggiungeranno poi lo zucchero, l’olio e infine il caffè col latte. A questo punto, si potranno versare a pioggia la farina e il lievito setacciati, continuando a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo.

Solo 15 minuti e l’impasto è pronto. Ora è il momento di versarlo nei pirottini per muffin e posarci sopra qualche goccia di cioccolato fondente. I muffin dovranno cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti, dopodiché si potranno finalmente addentare. Per alternare delle colazioni gustose, un altro dolce ideale è la torta al cocco e Nutella, soffice e profumata.