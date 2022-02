Avrà 1.000 euro direttamente sul conto chi invia prima la domanda di rimborso di queste spese dal 17 febbraio

Tanti attendevano da tempo di poter fare la domanda per ottenere il cosiddetto Bonus idrico di 1.000 euro, da non confondere con un’altra iniziativa, il Bonus acqua potabile. Quest’ultimo consiste in un’agevolazione fiscale pari al 50% delle spese per l’installazione di sistemi volti a ridurre il consumo della plastica e razionalizzare l’utilizzo dell’acqua.

Invece, il Bonus idrico, avente sempre lo scopo di favorire il risparmio delle risorse idriche, spetta a quanti hanno sostituito igienici e rubinetteria. Pertanto avrà 1.000 euro direttamente sul conto chi invierà la domanda per ottenere l’attesissimo Bonus idrico.

Il Ministero della Transizione Ecologica, con il comunicato del 15 febbraio 2022 ha dato il via alle domande per il rimborso fino a 1.000 euro. Il beneficio spetterà infatti a coloro che dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 hanno effettivamente sostenuto tali spese di sostituzione.

Ogni interessato potrà richiedere il Bonus per una sola volta e per un solo immobile nel limite di 1.000 euro.

Finalmente partono le domande dal 17 febbraio per ottenere 1.000 euro per queste spese sostenute da tanti nel 2021

Le spese per cui è riconosciuta l’agevolazione sono:

la fornitura e la posa in opera di sanitari in ceramica con volume di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico. Sono comprese le opere murarie e idrauliche collegate, lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

la fornitura e l’installazione della rubinetteria (miscelatori per bagno e cucina), compresi i dispositivi di controllo del flusso d’acqua. Sono comprese le eventuali opere idrauliche e murarie, nonché lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Potranno beneficiare del Bonus i maggiorenni residenti in Italia, proprietari o titolari di altro diritto reale. Nonché i titolari di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza su edifici o parti esistenti o singole unità immobiliari.

Inoltre coloro che fruiranno del suddetto Bonus non potranno cumularlo con altre agevolazioni fiscali relative all’installazione, posa in opera o fornitura dei medesimi beni.

Pertanto, a partire dalle ore 12,00 del 17 febbraio 2022 finalmente partono le domande per ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2021.

Si potrà, infatti, richiedere sull’apposita piattaforma online, www.bonusidricomite.it, il Bonus idrico. Gli interessati dovranno affrettarsi in quanto le istanze di rimborso saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Pertanto avrà 1.000 euro direttamente sul conto chi sarà più veloce nell’invio della domanda.

