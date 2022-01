Partire per un lungo periodo potrebbe essere un po’ complesso in questo periodo. Quindi si opta per fare un semplice weekend fuori. Due giorni e una notte in mezzo alla natura, oppure in un borgo italiano, oppure alle terme o a sciare. Insomma in un weekend possiamo andare ovunque. Ma invece di portare la solita valigia che rimane mezza vuota perché troppo grande, portiamo una borsa weekend. E allora ecco le borse da viaggio comode e alla moda da usare al posto del trolley per un weekend fuori.

Borse leggerissime perfette da portare a mano, alcune anche a tracolla. Borse realizzate in tessuti eccezionali e che ora con i saldi possiamo trovare anche scontate. Inoltre, sono utili se abbinate a un trolley quando facciamo dei viaggi più lunghi. Ma vediamo quali sono le borse da viaggio perfette per una vacanza chic e alla moda.

Ecco le borse da viaggio comode e alla moda da usare al posto del trolley per un weekend

Vediamo allora le borse da viaggio che possiamo trovare in commercio. Sono borse unisex, quindi non c’è la borsa per uomo e quella per donna. Al massimo si possono differenziare per i colori e le fantasie.

Il marchio Longchamp propone l’icona borsa Le Pliage in versione viaggio, quindi L o XL. Borsa con manico in pelle e tessuto resistente per contenere tutto il necessario per il viaggio. Oltre alla classica, ci sono altre versioni: come quella realizzata interamente in pelle, poi c’è la collaborazione con EU (Emotionally Unavailable), dove Longchamp mescola le stampe patchwork care a EU con le iconiche forme della maison francese. E ancora la versione Club con logo e bottone a contrasto.

Liu Jo realizza un borsone da viaggio in 100% pelle, con l’esterno in suede, una comoda tasca sul davanti e la chiusura a zip. Un borsone dal design classico ed elegante, sui toni del marrone scuro. Borsone inoltre disponibile online scontato.

Dal color elettrico, realizzato in simil pelle è il borsone da viaggio di Campo Marzio. Stile contemporaneo e chic, pratica e compatta questa duffle è ideale per un breve viaggio. Capiente e comoda, possiamo portala sia a mano sia a tracolla.

Dal tocco, invece, più sportivo e d’avventura è il borsone Big X di Kenzo. Un borsone che unisce praticità e stile. Un borsone capiente con uno scomparto pensato per le scarpe e con degli spallacci che lo trasformano in uno zaino.

Qui sono stati descritti solo alcuni dei tanti modelli presenti sul mercato. La scelta è veramente ampia!

