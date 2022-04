Anche questa settimana si prospetta, davanti a noi, un bel weekend lungo. Infatti, grazie alla pausa del 25 aprile, potremo godere di almeno 3-4 giorni di relax dal lavoro e dagli impegni quotidiani. Quale migliore occasione per partire alla volta di un fine settimana alla scoperta delle bellezze italiane? Le vacanze, infatti, non è sempre detto che debbano essere programmate con largo anticipo. Stando nella Penisola, infatti, si potrebbe decidere anche all’ultimo momento, approfittando di mezzi pubblici come treni o autobus o prendendo direttamente la macchina.

Si trova dentro il Lago di Garda questa isola paradisiaca abitata da conigli selvatici dove acqua cristallina e cielo danzano insieme

Per passare una o più giornate all’insegna del relax e della scoperta di luoghi meravigliosi, potremo approfittare di una meta tutta italiana che dista solo 2 passi da città come Mantova, Verona o Brescia. Infatti, è possibile visitarla anche in una sola giornata e godere di alcune chicche davvero straordinarie, nello spaccato più bello tra acqua e cielo. Per esempio, potremo approfittare di una giornata di sole e visitare la bellissima Isola dei Conigli sul Lago di Garda. Ci si arriva facilmente da Porto Torchio usufruendo di un servizio di barca taxi, che compie più viaggi durante il corso di una giornata. Oppure, se la secca lo permette, è addirittura possibile raggiungerla direttamente a piedi, tramite una lingua sabbiosa che la collega alla terra ferma. In questi periodi, infatti, il livello dell’acqua è molto basso, raggiungendo a malapena le ginocchia.

Panorama mozzafiato per una giornata immersi nella natura più selvaggia

L’isola, il cui vero nome è San Biagio, è piccolissima ma preziosa. Caratterizzata da prati verdi, cipressi e cespugli fioriti è davvero perfetta da visitare in questa stagione primaverile. Una delle sue particolarità è che, una volta arrivati sull’isola, potremo incontrare numerosi coniglietti selvatici, abituati ormai alla compagnia degli esseri umani. Sul versante Lombardia si affaccia quindi, questo isolotto dove è possibile socializzare con simpatiche creaturine, godersi il sole immersi nella più completa natura e, se il tempo lo permette, anche immergersi nell’acqua cristallina. Il panorama che ci si aprirà di fronte sarà davvero mozzafiato, poiché avremo davanti agli occhi la scogliera della Rocca di Manerba. Si trova dentro il Lago di Garda questo isolotto tutto da scoprire, che andrebbe visitato almeno una volta nella vita.

Lettura consigliata

