Quando le temperature iniziano a salire vertiginosamente, si comincia a sudare molto di più. Ecco che il nostro amato profumo viene messo alla prova, fallendo miseramente. Poco tempo dopo l’applicazione ci accorgiamo che la fragranza è totalmente scomparsa dalla pelle. Così iniziamo ad utilizzarne sempre di più, nella speranza di farlo durare più a lungo, ma alla fine il risultato è solo uno. Il flacone finisce nella metà del tempo e dobbiamo ricomprarlo.

Prima di capire come far durare più a lungo una fragranza, bisogna capire cosa significano le varie diciture sui flaconi. Non è sempre facile destreggiarsi tra essenze, Eau de Toilette o Eau de Parfum. Ci sembrano tutti uguali e non capiamo mai perché c’è una differenza di prezzo anche importante. In realtà, questo dipende proprio dalla concentrazione di oli essenziali e alcol presenti nella fragranza. In base alla concentrazione possiamo già avere un’idea sulla persistenza del profumo sulla pelle. Se vogliamo una persistenza medio alta, dobbiamo sicuramente puntare su un Eau de Parfum.

Invece che con la vaselina, usiamo questo trucco per far durare più a lungo il profumo addosso anche in estate

Ma anche i punti in cui spruzziamo la fragranza possono fare la differenza in termini di durata. Non basta qualche goccia sui polsi o dietro al collo, meglio metterlo anche nelle giunture. Il profumo è come se si attivasse con il calore corporeo, quindi mettiamolo anche sulle anche e all’interno del gomito. Ora possiamo passare al trucco che non tutti conoscono che ci farà fare completamente una svolta.

Un po’ di tempo fa si diceva che la vaselina in qualche modo enfatizzasse il profumo della fragranza. Non solo, sarebbe stata utile anche per aumentarne la durata, ma in realtà non è proprio così. La vaselina non è altro che petrolato e applicata sulla pelle andrebbe a creare una pellicola protettiva. Quindi il profumo non andrebbe a penetrare nella pelle e non verrebbe attivato dal calore corporeo. Per non parlare del fatto che la vaselina bianca in commercio non ha un buon odore.

Come aumentare la persistenza addosso

Un buon modo per aumentare la persistenza del profumo sulla pelle sarebbe applicarlo su una crema idratante neutra. Una crema corpo senza alcuna profumazione che idraterà la pelle, così il profumo rimarrà più a lungo. Applichiamola e aspettiamo che si asciughi bene e poi spruzziamo il nostro profumo preferito. Per un effetto potenziato possiamo acquistare la crema corpo con la stessa fragranza del nostro profumo. In questo modo saremo ancora più sicure che il profumo non svanirà via in poche ore.

Quindi, invece che con la vaselina, usiamo questo trucco utile e davvero semplice per un profumo sempre intenso addosso. Non ci resta che scegliere quello che preferiamo senza seguire le tendenze, alla fine si tratta di gusti personali. Anche se pare che il tipo di fragranza che scegliamo possa dire molto anche sulla nostra personalità.

Approfondimento

