La scelta del profumo è davvero molto personale. Sarà sicuramente capitato a tutti di ricevere in regalo un profumo che non abbiamo mai indossato perché non ci rappresentava. Spruzzato un paio di volte e poi lasciato lì sulla mensola praticamente come nuovo.

A differenza di tanti altri regali, la scelta del profumo rivela molto del nostro carattere e della nostra personalità. Magari lo stile può cambiare ed evolvere con il passare degli anni, ma il gusto in fatto di profumi difficilmente cambia.

Chi l’avrebbe mai detto che il profumo che scegliamo ci dice quali sono le nostre qualità

Ad esempio, anche solo la persistenza del profumo può essere una caratteristica indicativa del nostro carattere. C’è chi preferisce fragranze leggere che durano poco e chi ama gli Eau de Parfum più persistenti.

Infatti, abbiamo già visto cosa cambia tra Eau de Parfum e Eau de Toilette oltre al prezzo.

Ma cosa indicano davvero i nostri gusti in fatto di fragranze?

Ecco se amiamo i profumi agrumati siamo delle persone molto dinamiche e piene di vitalità. Profumi a base di bergamotto o pompelmo sono la scelta preferita di donne vitali. La gioia che trasmettono queste fragranze somiglia molto al carattere solare di chi le ama.

Chi, invece, preferisce fragranze delicate e tenui come quelle a base di gelsomino è una persona discreta. Non ama attirare l’attenzione e spesso è anche una persona introversa. Queste fragranze sono le preferite di chi vuole avere un buon profumo ma senza esagerare. Non il genere di persona che vuole farsi notare per il suo profumo ammaliante, insomma.

Tutto il contrario invece di chi sceglie fragranze orientali o a base di ambra. La donna che preferisce questi profumi vuole sentirsi sensuale e seducente. Ideale per quelle donne che vogliono conquistare lasciando un velo di mistero che le avvolge.

Le donne eleganti invece preferiscono fragranze a base di iris. Un profumo intenso sì ma che non è così persistente come l’ambra. Questi profumi sono la scelta della donna sicura di sé che vuole catturare l’attenzione con il suo fascino. Spesso e volentieri è la fragranza più amata dalle manager e donne in carriera.

Insomma, chi l’avrebbe mai detto che il profumo che scegliamo ci dice quali sono le nostre qualità. Eppure sembrerebbe proprio che la fragranza che preferiamo dice molto sulla nostra personalità.

Consigli utili

Ora che abbiamo visto come abbinarlo al nostro carattere non ci resta che ammaliare tutti con la nostra scia. Però ricordiamoci sempre di spruzzarlo nei punti giusti se vogliamo che duri più a lungo. Infatti, in pochi lo sanno ma per far durare più a lungo il profumo basta fare così.

