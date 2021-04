“Downtown Abbey” è una delle serie di maggior successo che si possono trovare su Amazon Prime, il principale competitor del più ben noto colosso di distribuzione di audiovisivi. Narra le vicende di una famiglia aristocratica fra gli sgoccioli dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Se si è fan di questa serie consigliamo di dare una chance anche a un romanzo scritto da chi ha contribuito a renderla celebre. Ecco l’intrigante e bollente libro dell’autrice di “Downtown Abbey” che tutte le donne dovrebbero leggere.

Jessica Fellowes

Jessica Fellowes è un’autrice e giornalista freelance britannica. È nipote del famoso attore Julian Fellowes, screenwriter per l’appunto di “Downtown Abbey”. Cavalcando l’onda della fama di questo prodotto la donna ha scritto cinque libri collaterali sempre incentrati sui retroscena di questa vicenda familiare.

Inoltre si è cimentata in una saga dedicata alle sorelle Mitford, chiamata per l’appunto “I delitti Mitford”. Il suo stile di scrittura, frizzante e improntato al genere giallo, le ha valso parecchi riconoscimenti. È entrata, infatti, nella lista dei best seller del New York Times.

“L’amica d’infanzia”

Dal 13 aprile del 2021 è uscito un suo nuovo libro, “L’amica d’infanzia”, edito da Mondadori. In questa narrazione si esplorano dei temi tipicamente femminili che, se non debitamente circostanziati, possono cadere nel banale.

Fortunatamente la scrittrice riesce, però, a delineare bene i tratti dell’amicizia fra Kate e Bella e a rendere in pieno un rapporto ambiguo, tormentato e dai confini poco chiari. Fino all’ultimo, infatti, le due oscillano fra sentimenti di passione, rivalità e sudditanza psicologica.

In sintesi un amore tossico che però riesce a superare indenne le intemperie del tempo. È importante leggerlo per comprendere come certe dinamiche negative possano essere tipiche delle dinamiche fra donne.

Oggi abbiamo illustrato l'intrigante e bollente libro dell'autrice di "Downtown Abbey" che tutte le donne dovrebbero leggere.