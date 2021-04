Negli ultimi giorni si sta parlando moltissimo delle isole Covid free in Italia. Gli italiani stanno iniziando a pianificare le vacanze estive e le località turistiche hanno iniziato la corsa per accaparrarsi i viaggiatori. Se la Grecia è partita in anticipo a livello europeo con un piano vaccinale ben definito per rendere le isole un luogo sicuro e senza contagi, l’Italia è corsa ai ripari per rendersi competitiva sul mercato del turismo. Oggi vedremo dove potremo concederci relax e mare da sogno in queste isole Covid free d’Italia.

Quali località potrebbero essere Covid free

La strategia delle regioni italiane è simile a quella della Grecia: creare isole prive di contagi in cui i turisti possano trascorrere la propria vacanza al sicuro, con rischi minimi di contagio e tutte le strutture mediche in caso di necessità.

La Regione Campania ha intenzione di incentivare il turismo nelle isole degli arcipelaghi vaccinando gli abitanti delle isole di Ischia, Capri e Procida. Nei piani ci sarebbe di vaccinare la popolazione entro l’estate, ma questo vede non pochi intralci, oltre che prevedibili polemiche.

Altra isola meta dei turisti di tutta Europa è l’Isola d’Elba che vorrebbe vaccinare tutti entro la fine di maggio.

Per queste due località turistiche niente di fatto, solo un piano ambizioso che si scontra con l’esigenza di vaccinare prima tutti gli over 80.

Relax e mare da sogno in queste isole Covid free d’Italia

Per quanto riguarda invece le Isole Eolie la situazione è molto diversa. Questo arcipelago ha visto pochissimi contagi dall’inizio della pandemia e ha iniziato una vaccinazione di massa per i residenti che si prevede possa concludersi entro l’estate.

Le polemiche che hanno accolto questo piano vaccinale sono molte: di fatto l’Italia intera è un territorio che vive di turismo e potrebbe essere molto ingiusto privilegiare alcune zone piuttosto che altre.

Tra una polemica e l’altra non ci resta che sognare l’estate e le spiagge: dove passeremo le nostre vacanze estive, mai desiderate come quest’anno?

A noi non resta che aspettare, sperando che entro l’estate ci siano regole chiare e definite anche per chi voglia viaggiare senza uscire dall’Italia.