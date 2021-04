Ci sono alcuni disturbi che consideriamo come particolarmente fastidiosi. Il motivo è semplice. Infatti oltre a crearci problemi dal punto di vista del dolore, potrebbero rivelarsi anche imbarazzanti. Ci riferiamo ad esempio all’eccessiva sudorazione delle mani, o come andremo a vedere tra poco ai cattivi odori legati ai piedi. Però, prima di disperarci perché non capiamo come venirne a capo, consigliamo di continuare a leggere. Infatti spiegheremo che se i piedi puzzano e non riusciamo a risolvere è perché non conosciamo ancora questa inaspettata soluzione.

Tante strade

Le cause che stanno dietro questo tipo di problema possono essere ovviamente diverse, ma solitamente il responsabile primario è facilmente individuabile. Ci riferiamo ovviamente al sudore. Infatti basti pensare al fatto che per ore ed ore teniamo i nostri piedi al chiuso, in quelle scarpe con cui quotidianamente percorriamo chilometri. Non dobbiamo dunque sorprenderci se a fine giornata ci troviamo a combattere con i cattivi odori.

Non solo per ricette

È altrettanto vero però che ci sono persone che soffrono di questo problema più di altre. E che dunque anche prendendo diverse precauzioni non riescono a controllare questo fenomeno. Con conseguenze sulla vita sociale considerevoli. Per questo, con l’obiettivo di dare un aiuto ai nostri Lettori in difficoltà, vogliamo svelare un ingrediente grandioso in grado di aiutarci contro questo fastidio. Vediamo quale. Infatti se i piedi puzzano e non riusciamo a risolvere è perché non conosciamo ancora questa inaspettata soluzione. Stiamo parlando dell’amido di mais.

Questo ingrediente, molto comune nelle case degli italiani ed utilizzato frequentemente in cucina, si rivela ottimo per eliminare i cattivi odori. Difatti presenta una potente capacità assorbente, di cui possiamo giovare per eliminare i residui di sudore e di sporco, responsabili della puzza. Inoltre, se unito a qualche goccia di olio essenziale di lavanda, ci aiuterà anche a profumarli a dovere. Per usufruire dell’aiuto dell’amido di mais non dovremo far altro che unirlo all’olio essenziale e spalmarlo a secco sui piedi. Così come faremmo se dovessimo applicare del borotalco. Neanche a dirlo, i risultati saranno immediati e incoraggianti. Provare per credere.