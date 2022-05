Per le donne la borsa non è semplicemente un contenitore in cui trasferire tutto ciò di cui hanno bisogno. Serve per esprimere un modo di essere e di proporsi agli altri. Non per nulla ogni donna ha le sue borse preferite così come i vestiti e i gioielli. C’è chi preferisce le tinte neutre che stanno bene con tutto e chi invece ama i colori decisi e brillanti soprattutto in estate. Per fortuna la moda è molto generosa e propone una miriade di modelli tra cui ogni donna può scegliere quello che preferisce. La tendenza degli stilisti è quella di mixare modelli audaci e super innovativi con dei classici della moda che hanno una bellezza senza tempo.

Nata come contenitore per bottiglie

Se un modello diventa un classico, qualche motivo ci sarà. Di solito succede quando non è semplicemente bello ma è anche comodo e funzionale. Le donne si districano tra mille impegni quotidiani e non avrebbero mai immortalato una borsa scomoda. Inoltre un modello classico di solito ha una semplicità naturale ed elegante che lo rende molto versatile. Tutte queste caratteristiche le ritroviamo in un modello molto amato nel tempo e che magari in qualche angolino degli armadi qualcuno conserva. Stiamo parlando del secchiello, la bucket bag. La borsa che nasce come contenitore. È il 1932 quando Louis Vuitton crea una borsa contenitore per trasportare le bottiglie di Champagne e la chiama Noè. Da allora è sempre stata un modello di riferimento per ogni donna. È capiente, pratica e versatile. E, soprattutto, molto bella.

Intramontabile e iconica è questa la borsa più cool del momento che ogni donna dovrebbe avere nel guardaroba a tutte le età

Per l’estate 2022 gli stilisti l’hanno proposta in fogge e dimensioni diverse senza tradire il modello originale. La borsa a secchiello ha la base piatta che la rende molto capiente e la chiusura a coulisse che si apre con molta facilità. È più grande e comoda nei modelli da giorno, mini e preziosa per la sera. Possiamo portarla a mano, a tracolla o a bandoliera. Molto libera è anche la scelta dei materiali. Il modello classico è in pelle ma si può spaziare tra le versioni più innovative realizzate con materiali di tendenza.

Per il giorno sono molto belle in rafia intrecciata oppure in paglia. Gli stilisti hanno proposto anche modelli in vimini o in crochet. Per la sera le dimensioni si riducono. Le mini bucket bag diventano preziose, realizzate con materiali luminosi e d’effetto. Sono belle come gioielli. Le più particolari? Quelle realizzate in catena di resina, il materiale del momento, usato anche per creare splendidi anelli molto in voga. Nei colori verde giada o marrone, un colore elegante e ultra chic. Intramontabile e iconica è questa la borsa per l’estate 2022.

