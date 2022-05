È il momento dell’anno in cui diciamo addio ai maglioni e alle giacche. Arriva l’estate con i suoi vestitini leggeri, con top e pantaloni morbidi e svolazzanti. Sappiamo bene che quando il corpo si scopre, i gioielli diventano più visibili e possono fare la differenza. Regalano un fascino sottile anche al look più semplice. Quali gioielli vedremo questa estate? Le passerelle ci offrono tanti spunti per decidere quali indossare e in che modo.

Seguire il proprio stile

La scelta dei gioielli è sempre molto personale. Ognuna di noi ne preferisce indossare alcuni in particolare e non altri. C’è chi non esce mai senza il suo anello preferito e chi preferisce orecchini appariscenti e importanti. L’estate in particolare ci permette di sfoggiare gioielli colorati e vistosi, anche low cost. Uno dei protagonisti delle passerelle è stato il choker, un classico che ha una lunga storia alle spalle. È una fascia piatta e avvolgente che slancia il collo. Alto e rigido lo abbiamo visto in diversi materiali, formato da una miriade di perle colorate o naturali oppure in strass.

Anche gli anelli hanno avuto la loro parte nelle sfilate, secondo una tradizione ricorrente nel campo della moda. I più in voga sono quelli impilati l’uno sull’altro, ma anche quelli portati su tutte le dita, maxi e particolari. Sulle passerelle abbiamo visto brillare, sulle mani delle modelle, accostamenti audaci come anelli classici accanto ad altri appariscenti e modernissimi. E non solo, anche su tutte le dita della mano. È questa la tendenza dell’estate.

Se non vogliamo passare inosservate è questo il gioiello di tendenza per l’estate per essere belle ed eleganti ad ogni età

Anche noi abbiamo voglia di rallegrare il nostro look? Possiamo tentare diversi abbinamenti.

Se ci piace creare uno stile giocoso e ringiovanente possiamo optare per gli anelli in resina. Low cost e divertenti sono l’ultima tendenza della moda. Hanno le forme più varie e sono coloratissimi. Perfetti sulle mani abbronzate, morbidi e gommosi sono montati su fasce dorate in metallo. Bellissimi dalla mattina alla sera, si indossano in vacanza e in città e rendono giocoso anche l’abito più serio. E mai uno solo. Si possono alternare o sovrapporre a semplici fedine sottili. È la scelta vincente se non vogliamo passare inosservate.

Spiritoso è anche il donut, l’anello a ciambella che porta lo stesso nome del dolce americano a cui assomiglia. Da indossare insieme a una semplice fascia. Anche in questo caso è importante seguire il proprio stile. Chi ama la semplicità può scegliere di portare sottili fascette in oro su tutte le dita. Ma possono bastare anche pochi pezzi su una sola mano, lasciando l’altra nuda, se non vogliamo passare inosservate.

