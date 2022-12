Intestino pigro e difficoltà ad andare in bagno? Diciamo basta utilizzando alcuni alimenti lassativi

La stitichezza è la peggior nemica di tutti. Ci fa stare male ed è causa di disagi per via del gonfiore. Potremmo però dire basta a tutto ciò consumando i cibi che leggeremo.

L’alimentazione è una grande e grossa macchina che dobbiamo imparare a saper usare. Questo perché potremmo avere, mangiando bene, una serie di benefici che possono aiutarci a farci stare meglio. Per questo dobbiamo stare attenti in cucina. In alcuni casi ci sono determinati cibi che vengono consigliati anche per fare determinate visite, in quanto richiedono una certa pulizia dell’intestino o dello stomaco. In altri casi invece ci viene consigliato di consumare alcuni alimenti per riuscire anche ad andare bene in bagno.

Perché a volte si ha difficoltà ad andare in bagno?

Nella maggior parte dei casi, quando abbiamo difficoltà ad andare in bagno, la causa è una cattiva alimentazione. Infatti, quando si tendono a consumare cibi che sono poveri di acqua e pieni di grassi, il nostro intestino rallenta come una lumaca. Di conseguenza avremo più fatica ma anche tanti fastidi. Gonfiore e dolori addominali saranno all’ordine del giorno. In casi estremi il dottore ci consiglierà dei cibi definiti lassativi, che tenderanno ad ammorbidire le feci. Ma quali sono?

Intestino pigro e difficoltà ad andare in bagno? La soluzione che potrebbe essere perfetta

Quando parliamo di cibi lassativi, in sostanza, ci riferiamo a quelli che vanno a stimolare la peristalsi del colon. Ciò consente quindi un’accelerazione dell’evacuazione. A volte serve proprio questo per poterci sbloccare da questa situazione terribile.

Quali cibi aiutano?

In questi casi gli alimenti che si dovrebbero consumare di più sono:

tamarindo ;

; cassia;

prugne ;

; liquirizia;

semi di lino.

Questi sono solo alcuni dei cibi che potremmo utilizzare. Il problema, certe volte, è che non si sa come integrarli nell’alimentazione. In realtà esistono anche un sacco di integratori alimentari che potrebbero aiutare. Sarebbe consigliato rivolgersi al proprio medico e poi andare in erboristeria. Qui troveremo tanti integratori ed erbe officinali che potrebbero fare al caso nostro. Basta spiegare qual è la problematica e quali sono i sintomi per trovare la strada giusta. Per chi invece non ha problemi a consumare questi alimenti, vediamo subito qualche idea su come poter impiegare i cibi menzionati.

Cosa si potrebbe cucinare?

Partendo dalla liquirizia, che potrebbe essere quella più strana da abbinare, potremmo semplicemente comprare delle caramelle da consumare nell’arco della giornata. Anche in questo caso sarebbe consigliabile rivolgersi in farmacia o erboristeria, facendoci consigliare un prodotto anche con pochi zuccheri.

Con le prugne invece potremmo fare degli ottimi frullati con lo yogurt, in quanto quest’ultimo aiuta anche tanto nei casi di stitichezza. I semi di lino, invece, possono essere consumati sia integri che sotto forma di farina. Se integri, li possiamo inserire all’interno di insalate o zuppe. Alcuni nutrizionisti però consigliano i semi di lino macinati, forse perché sarebbero più digeribili. In questo caso si possono creare dei prodotti da forno, come ad esempio le piadine, per poi condirle con verdure.

Anche le verdure aiutano tanto, magari cotte in pentola a pressione. È bene però ascoltare i consigli che ci dà il medico in quanto ogni corpo reagisce a modo proprio. Questi in linea generale i consigli: se si ha l’intestino pigro e difficoltà ad andare in bagno si potrebbero consumare questi cibi.