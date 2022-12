Attenzione a regalare l’anello sbagliato, non tutti i diamanti hanno lo stesso significato

Un gioiello è sempre un regalo impegnativo. Dal punto di vista economico probabilmente, e certamente da quello sentimentale. Uno dei gioielli più regalati è senza dubbio l’anello. Tuttavia non tutti conoscono il significato del diamante regalato. Nei seguenti paragrafi scopriremo come scegliere correttamente l’anello da regalare.

Regalare un gioiello è sempre una buona idea. In particolare, donare un anello con diamante è un gesto importante. Questo regalo è sempre legato ad una promessa o ad un evento importante della vita. L’anello ha origini antichissime, risale infatti all’età del bronzo. Da sempre è considerato simbolo di eternità. Non a caso già in epoca romana veniva utilizzato nei fidanzamenti e nei matrimoni.

Oggi la fede è uno degli anelli più significativi. Tradizionalmente di oro giallo, la fede nuziale è l’anello scambiato dagli sposi sull’altare durante il matrimonio. Portata sul dito anulare la fede rappresenta la fiducia, ovvero il legame eterno tra due persone. Ogni anello porta un messaggio. Attenzione a regalare l’anello sbagliato, ogni gioiello con diamante racconta una storia diversa. Prima di affrontare questo discorso ecco due consigli pratici per non commettere errori.

Gli errori da non commettere quando si acquista un anello

Nel momento in cui decidiamo di regalare un anello di diamanti dobbiamo stare lontani da alcuni errori. Un gioiello è sempre un investimento e dura una vita, tanto vale scegliere quello giusto! Come sempre quando si prepara un regalo è sempre importante conoscere bene chi lo riceve. Sarà più facile in questo modo individuare l’anello giusto. Occhio alla taglia. Dopo l’entusiasmo iniziale, scoprire di non poter indossare subito l’anello sarà deludente. Se vogliamo realmente fare questo passo, facciamolo con coerenza. Puntiamo sulla qualità e mai su fronzoli senza valore. Ma soprattutto serve essere consapevoli del regalo che stiamo per fare. Conoscere il significato che si cela dietro ad alcuni gioielli può aiutarci.

Attenzione a regalare l’anello sbagliato. I gioielli parlano e non tutti i diamanti hanno lo stesso significato

Abbiamo accennato al significato profondo della fede nuziale, ma esistono ancora altri anelli altrettanto importanti. Ad anticipare un matrimonio c’è sempre un fidanzamento. Anche questa prima unione può essere festeggiata con un anello importante. Il tradizionale anello di fidanzamento resta il solitario. Solitario perché prevede un’unica pietra preziosa. Questo anello è una promessa di amore eterno. Dopo il solitario, in vista di un matrimonio c’è la fede nuziale.

Ma non finisce qui! Tra gli anelli con diamante ricordiamo il trilogy. Le tre pietre rappresentano passato, presente e futuro. Il messaggio è ti ho amata, ti amo e ti amerò. Il futuro prevede la nascita di una famiglia. In genere è consigliato regalare questo anello in occasioni speciali come la nascita di un figlio.

Poi c’è la veretta. Simile ad una fede nuziale ma con diamanti incastonati. Anche questo anello è simbolo di amore eterno. Questo gioiello è il regalo ideale per festeggiare un anniversario di matrimonio. In ogni caso regalare un anello non è mai scontato, perché questo gioiello testimonia l’amore esistente tra due persone.