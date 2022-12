Seguendo alcuni straordinari consigli sulla pentola a pressione i piatti avranno un sapore unico

La pentola a pressione è uno strumento in cucina molto conosciuto. C’è chi non la usa per paura ma scopriremo insieme i segreti per ottenere una cottura perfetta, ecco quali sono

In cucina possiamo veramente utilizzare tanti utensili tutti diversi tra loro. Questo perché ci sono alimenti che vanno cotti in un determinato modo rispetto ad altri. Infatti, la modalità di cottura è molto importante perché va a cambiare il sapore di ciò che stiamo mangiando.

Oggi, in particolare, ci soffermeremo su una pentola che viene molto utilizzata in cucina, ovvero la pentola a pressione. Ha un meccanismo di utilizzo particolare che vedremo e spiegheremo passo per passo.

A cosa serve la pentola a pressione

Come abbiamo già detto l’utilizzo della pentola a pressione è molto diffuso in cucina. Sin dai tempi passati veniva preferita come tecnica di cottura. In sostanza, oltre a ridurre i tempi di cottura, va a preservare tutte le caratteristiche e i sapori dei cibi in questione.

In pratica, non si ha evaporazione e tutte le proprietà organolettiche dell’alimento rimangono intatte. È adatta per cucinare risotti, legumi, brodi.

La temperatura che ci sarà all’interno della pentola a pressione è elevata e questo consente di rendere più digeribili alcuni alimenti, proprio come i legumi.

Seguendo alcuni straordinari consigli sulla pentola a pressione la useremo di più

Una volta che abbiamo compreso l’utilizzo di questa pentola e soprattutto a cosa serve, cerchiamo di capire meglio come utilizzarla. Alcuni hanno paura di non saperla usare e quindi non la considerano proprio. In realtà, in pochi semplici passi vedremo come fare.

Come cuocere nella pentola a pressione

Prima di usare questa pentola, è necessario riempirla con almeno 250 ml di liquido. Che sia acqua, brodo o qualsiasi altra cosa va bene. La quantità di liquido non dovrà mai superare i due terzi della pentola. Questo è importante affinché la pentola a pressione funzioni bene.

Una volta fatto questo possiamo mettere all’interno gli alimenti da cuocere. Chiudiamo con il coperchio, andando a chiudere anche tutti gli agganci che ci saranno. Bisognerà utilizzare una fiamma vivace.

Dobbiamo lasciare cucinare fino a quando la valvola di sfogo non inizierà a fischiare. In questo momento uscirà fuori il vapore. Abbassiamo il fuoco e possiamo iniziare a contare da ora il tempo di cottura.

Per cosa può essere utilizzata

All’interno di questa pentola è possibile avere più modalità di cottura. Ad esempio, possiamo adottare la cucina a vapore. In questo caso andiamo a preparare verdure oppure il pesce. Possiamo anche cucinare brodini e zuppe.

Anche la cottura in umido è possibile.

Alcuni utilizzano la pentola a pressione per sterilizzare gli utensili di cucina. In questo caso si andranno a versare circa 500 ml di acqua.

Come possiamo vedere, quindi i suoi utilizzi sono veramente tanti. È molto consigliata soprattutto per i legumi. Li lascia morbidi, saporiti ma soprattutto ricchi delle loro proprietà benefiche.

L’uso della pentola a pressione può sembrare difficile ma è più semplice di quanto possa sembrare. Dunque, seguendo alcuni straordinari consigli sulla pentola a pressione potremmo preparare delle pietanze davvero appetibili.