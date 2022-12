Come usare piramide di Maslow e marketing digitale per aumentare i guadagni nel nostro lavoro

Conoscere i bisogni delle persone è fondamentale per avere successo nella professione che si svolge. Anche nei social è necessario effettuare indagini precise per raggiungere gli obiettivi. Facciamo chiarezza e scopriamo come guadagnare

È uno schema che è stato introdotto dalla psicologia sociale, in seguito è stato utilizzato in diversi campi. Lo studio della piramide di Maslow ci potrebbe portare a effettuare guadagni insperati grazie alla conoscenza approfondita dei bisogni dell’utente. Secondo Maslow, psicologo statunitense nato nel 1901, i bisogni primari dell’uomo sarebbero cinque.

Si tratta di bisogni fisiologici, della sicurezza, di amore e appartenenza, stima e auto-realizzazione. Lo schema è stato rappresentato tramite una piramide in modo da inserire alla base i bisogni più immediati, cioè quelli fisici, e in alto quelli più evoluti, come riuscire a sfruttare le proprie potenzialità.

Spesso utilizzato in ambito ospedaliero per individuare i bisogni dei pazienti, la sua versatilità lo ha portato a essere impiegato anche in altre materie. Per esempio nel marketing digitale.

Un’attività tutta da scoprire e sviluppare

Prima di stabilire come usare piramide di Maslow e marketing digitale, definiamo cosa s’intende per marketing digitale. Con questo termine viene indicato l’insieme delle attività di promozione di un marchio e la commercializzazione di servizi e prodotti del marchio attraverso i canali digitali. Come in tutte le attività vengono stabiliti obbiettivi, pubblico di riferimento, competitor. Inoltre all’interno di questa attività sono importanti le analisi, la strategia riguardante i contenuti, l’attività di Social Media Manager e l’attività Seo. L’attività Seo riguarda la creazione di contenuti di qualità, la promozione nei motori di ricerca e la distribuzione dei contenuti.

Nell’attività di Marketing digitale si utilizza la piramide di Maslow per creare dei target che sono i gruppi di persone verso cui il prodotto di un determinato marchio è rivolto. Capire il comportamento e i desideri delle persone è necessario per creare un messaggio che si avvicini il più possibile a loro. Partendo dalla base della piramide dove troviamo i bisogni più elementari, per arrivare alla parte alta dove i bisogni sono evoluti, il messaggio dovrà cambiare. Ma anche il prodotto dovrà evolversi.

Come usare piramide di Maslow e marketing digitale unendoli alla comunicazione

Il messaggio che creiamo per gruppi di persone che hanno bisogni fisiologici non potrà essere uguale a quello che creiamo per chi ha necessità di realizzarsi. In questo modo individuare il target che vogliamo colpire sarà più semplice. Come guadagnare con il marketing digitale?

Se creiamo un prodotto che soddisfi il bisogno di aria, cibo, acqua pulita o di una casa, l’attenzione del messaggio dovrà essere focalizzata su sconti e offerte. Se creiamo un prodotto che riguarda la sicurezza dovremmo fare attenzione ai modi con cui risparmiare il denaro e non perderlo. Quando si parla di appartenenza si fa riferimento a classi sociali elevate quindi con maggiori disponibilità. Il prodotto dovrà riguardare le comunità create da queste persone. Per esempio, gli eventi sportivi online sono organizzati in questo modo. Se stiamo creando un marchio che riguarda il bisogno di auto-realizzazione delle persone dovremmo mirare in alto. Viaggi, comodità, scoperte, sono i campi interessati. La comunicazione dovrà essere strettamente legata ai bisogni da soddisfare e alla comunità di persone a cui è rivolto il prodotto. Se questi elementi non dovessero combaciare il modello di business potrebbe essere fallimentare già in partenza.