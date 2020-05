Contusioni, botte, storte e distorsioni capitano tutti i giorni. Più o meno gravi, a grandi e bambini. A casa e al lavoro, per strada e facendo sport. Può esserci solo il trauma, o la rottura dei vasi sanguigni e relativa perdita di sangue, che va immediatamente disinfettata. L’intervento repentino permette di circoscrivere la zona colpita, agendo quantomeno per non peggiorare il danno. Pomate, disinfettanti, ghiaccio spray, alcol e acqua ossigenata, tutto concorre alla soluzione del problema. L’importante è agire con prontezza.

Ghiaccio naturale e ghiaccio spray

Un rimedio casalingo e uno sportivo, ma comunque sempre valido: ghiaccio naturale e ghiaccio spray. Entrambi ideali per intervenire su botte e contusioni, ma anche principi traumatico distorsivi. Il freddo fa in modo che diminuisca l’afflusso sanguigno, prevenendo infiammazioni e formazioni di ematomi. Il ghiaccio naturale va applicato con l’uso di un fazzoletto o un involucro, che non tocchi direttamente la pelle colpita. Quello spray, che si vede sempre sui campi di calcio in tv, quando un giocatore è a terra, colpito, va sparato non vicino al derma. E, soprattutto nel caso di bambini, meglio bagnare prima la parte lesa con acqua fredda, così da intervenire con prontezza per guarire traumi e distorsioni.

Riposo e fasciature

Nel caso di distorsioni è assolutamente necessario rimanere a riposo, fasciando, se necessario, l’arto traumatizzato. Il riposo permette ai tessuti di non subire ulteriori e pericolosi traumi. La fasciatura ha il compito di comprimere e fermare l’arto, permettendone la guarigione. Errore da non commettere, fasciare troppo stretto per non bloccare la circolazione del sangue.

Quanto fa bene l’argilla

Amata dagli sportivi perché prodotto guaritore e lenitivo naturale, l’argilla assorbe l’acqua formatasi attorno ai traumi, sgonfiando il tessuto colpito. Elimina liquidi e tossine createsi ad esempio nel ginocchio, permettendo una pronta guarigione. L’argilla va applicata come impacco sulla pelle, almeno una volta al giorno e lasciata riposare. Ovviamente ricoperta, sia per non sporcare che per permettere una corretta azione, deve essere lasciata lavorare per almeno mezz’ora. È riconosciuto anche come antico metodo naturale per eliminare la cellulite, assorbendo i grassi. Ideale per intervenire con prontezza per guarire traumi e distorsioni.

Pomate e creme naturali e medicinali

Pomate di ogni sorta sono in vendita in farmacia ed erboristeria. Da quelle classiche medicinali a effetto rapido, all’arnica e artiglio del diavolo, sistemi naturali in grado di sfiammare la zona colpita. Mentre, solitamente le crene medicinali possono essere usate al massimo 3 o 4 volte al giorno, non c’è limite per quelle naturali. Per entrambe le soluzioni ci sono anche le alternative in pastiglia, da usare sempre però sotto presidio medico.

Approfondimento

Fare sport fa bene