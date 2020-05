La colazione, come ripetono tutti i nutrizionisti, è forse il pasto più importante della giornata. Sicuramente lo è per i lavoratori, e all’interno della categoria, la colazione può essere veramente un fattore determinante. Come si fa quindi a scegliere una colazione sprint per una giornata al massimo? Semplicemente optando per alimenti completi e nutrienti. La colazione deve essere la miniera dalla quale estrarre gradualmente energia per affrontare l’impegno quotidiano.

Attenzione allo zucchero

Quando facciamo colazione, rischiamo solo con lo zucchero del caffè, di ipotecare l’apporto glicemico di buona parte della giornata. Ecco quindi che bisogna prestare particolare attenzione a non assumere troppi zuccheri. Nel caso infatti in cui lo si faccia, garantiamo al fisico tantissima energia immediata, raggiungendo il picco glicemico. Per poi scendere malauguratamente in picchiata in poco tempo e rimanere completamente senza carburante. Brioche, cornetti, merendine e crostatine varie hanno il difetto di donare un falso senso di sazietà, che a breve sparisce. Molto meglio introdurre fette biscottate integrali con la marmellata, uova, succhi di agrumi e cereali.

Bere acqua subito

Bere un bicchiere di acqua tiepida appena alzati è il modo migliore di iniziare con una colazione sprint per una giornata al massimo. Ancora più importante, se non si soffre di disturbi gastrici, abbinare mezzo limone. La sua vitamina C infatti garantisce energia e forza, unitamente allo smaltimento delle tossine, tramite la pulizia del fegato e dei reni. L’acqua a digiuno permette anche al nostro fisico di reidratarsi immediatamente, distribuendola a cellule e tessuti.

Non fare colazione troppo tardi

Oltre alla corretta alimentazione, per avere la giusta energie, è necessario seguire anche delle buone abitudini. Una di queste è senz’altro non far passare troppo tempo dall’ alzata alla colazione. Il tempo massimo calcolato prima di alimentarsi è di un’ora, altrimenti, il rischio è quello poi di avere così tanta fame, da mangiare troppo e male. Il metabolismo inoltre, che si muove come un orologio perfetto, rimane spiazzato dallo sfasamento dei tempi, compromettendo la sua funzione.

Attenzione particolare ai buffet

Capita spesso che in ufficio, in fabbrica o sul posto di lavoro, ci sia un buffet. Questa tentazione rappresenta di primo mattino un’autentica minaccia per il nostro peso forma. Al buffet infatti, catturati da ogni prelibatezza, possiamo compromettere l’intera giornata, mangiando tanto e male. Col risultato finale di essere convinti di aver fatto una colazione completa, ma invece, abbiamo ottenuto l’esatto contrario.

