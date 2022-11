Come potremmo sbloccare l’intestino pigro con gli alimenti ricchi di fibre

Quando sentiamo parlare di intestino pigro dobbiamo stare molto attenti, in quanto i sintomi possono essere un po’ una scocciatura. È un disturbo che si caratterizza con il rallentamento del transito intestinale. Si avrà così più difficoltà ad andare in bagno, ci sentiremo più gonfi e avremo anche una sorta di disagio fisico. In questi casi una precisa alimentazione potrebbe esserci d’aiuto.

Quali potrebbero essere i sintomi

Se si pensa di soffrire di intestino pigro bisognerà notare se si hanno alcuni di questi sintomi:

gonfiore addominale;

difficoltà ad andare in bagno;

dolore durante l’evacuazione;

feci secche;

stitichezza;

nausea;

pienezza.

Se ci si accorge di avere uno di questi sintomi è bene parlarne con il medico e cercare insieme una soluzione mirata il più possibile.

Come potremmo sbloccare l’intestino pigro grazie a piccoli e semplici segreti

Nel frattempo, però, anche per ovviare a questi problemi, noi nel nostro piccolo potremmo fare qualcosa. Ad esempio, seguire una precisa alimentazione potrebbe essere una cosa positiva. In tutto il cibo che mangiamo esistono dei nutrienti. Questi sono tanti e diversi tra di loro. Tra questi nutrienti, essenziali per il nostro organismo, esistono le fibre.

Perché sono importanti le fibre?

La fibra alimentare infatti:

va a regolarizzare il transito intestinale;

interferisce con l’assorbimento dei lipidi;

mantiene il pH della flora intestinale;

da un certo senso di sazietà.

Inoltre queste funzioni sono ripartite in due tipologie di fibre: le fibre solubili e insolubili. Dunque è necessario avere il giusto apporto di fibre all’interno della nostra alimentazione.

Quali sono gli alimenti ricchi di fibre

Per combattere l’intestino pigro ci sono una serie di alimenti che sono ricchi di fibre, che potremmo consumare più abitualmente. Ovviamente gli alimenti conterranno entrambe le fibre alimentari. Tra questi, possiamo consumare:

frutta fresca, è preferibile consumarla, se presente, con la buccia e prediligere frutti come le mele, pere, prugne, kiwi, avocado;

frutta secca, come noci, pistacchi, mandorle;

la crusca, possiamo dire essere il leader degli alimenti ricchi di fibre;

vari legumi, a scelta a seconda anche dei propri gusti;

cioccolato fondente, facendo sempre attenzione alle quantità;

semi di lino, girasole o zucca;

cereali come mais, riso, grano saraceno.

Diciamo che al supermercato abbiamo una vasta scelta. A seconda anche delle nostre esigenze, possiamo preparare delle pietanze ottime e ricche di fibre. Tutto questo potrebbe essere accompagnato da un’attività fisica. Che sia anche semplicemente una passeggiata, potrebbe aiutare a regolare il transito delle feci.

Come integrare le fibre a colazione

In merito a qualche idea per la colazione, possiamo optare per dello yogurt bianco unito a cereali, crusca oppure possiamo scegliere una fetta di pane tostato con yogurt greco e sopra la frutta fresca. Anche per gli spuntini di metà mattina scegliamo spesso la frutta fresca o secca. Sazia ed è salutare. Questi sono solo alcuni consigli su come potremmo sbloccare l’intestino pigro per non sentirci pesanti dopo aver mangiato. Ovviamente, in ogni caso, sentiamo sempre il parere anche di un nutrizionista, in modo da poterci far aiutare a superare il problema.