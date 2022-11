Pavimento e parquet davanti al camino e sotto la stufa a legna puliti e illesi con le giuste difese

Quando le temperature cominciano a scendere nulla dà più sollievo di avvertire il calore e il tepore del fuoco. A rompere l’idillio però le fiamme scoppiettanti, che non di rado lanciano brace e scintille ardenti all’infuori della stufa e del camino. Anche quando chiuso, basta aprire un attimo lo sportello per alimentare il fuoco e ci si ritrova il pavimento sporco e imbrattato di cenere. Nel peggiore dei casi, invece, ci ritroveremo con vere e proprie bruciature permanenti e che comprometteranno per sempre il suo aspetto.

Ciò si verifica in particolare quando nella stanza abbiamo il parquet, oppure se abbiamo optato per laminati e moquette. Ciò non vuol dire rinunciare però ad avere un pavimento in legno o comunque delicato, né rassegnarsi. Basta semplicemente adottare qualche strategia efficace.

Protezioni da mettere su pavimento e parquet davanti al camino e sotto la stufa

Il camino, oltre a fungere da riscaldamento, coinvolge anche lo stile dell’arredamento. Oggi la tendenza che va per la maggiore è realizzarlo a filo pavimento, dunque privo del rialzo in marmo o mattoni sottostante. Di conseguenza, il pavimento è maggiormente esposto a possibili danni. Altresì, potremmo temere nel momento in cui dovesse scottare. Eventualità che si verifica anche con le stufe talvolta. Ebbene, per evitare surriscaldamenti e danni delle scintille, possiamo applicarvi delle apposite protezioni salvapavimenti.

Possiamo puntare su una pedana da inserire ai piedi del camino o sotto la stufa semplicemente, oppure di alcune lastre da fissare tramite appositi fori. Ne possiamo trovare di diverse dimensioni e forme adatte ai nostri spazi. Esistono protezioni di svariati materiali, l’importante è che siano ignifughi o che comunque abbiano una temperatura di fusione molto alta. A seconda dello stile di arredo potremmo trovare la protezione che meglio si combina. Naturalmente accertiamoci sempre che sia un oggetto adatto al nostro scopo primo di acquistarlo.

Nel caso di un arredo moderno, dove compaiono stufa e camino in metallo, potremmo propendere per una pedana in acciaio o in ghisa. Essendo di colore scuro, sarà adatta in una stanza dotata di un arredamento chiaro. Medesimo discorso potrebbe portarci a puntare sulla pietra lavica. Per curare la pedana potremo usare i medesimi metodi che impieghiamo per pulire i diversi rivestimenti del camino. In una stanza dai toni decisi o con un modello di camino dalla struttura leggera, potremmo invece pensare a una lastra di vetro temperato.

Altri utili consigli

Diverso il caso di una stanza in stile rustico e classico. Potremmo riparare pavimento e parquet davanti al camino e sotto la stufa con una lastra di marmo o porcellana. Avremo solo l’imbarazzo della scelta per quanto concerne le sfumature. Qualora amassimo l’effetto dato dal tappeto davanti al camino, ci sarà utile invece sapere che ne esistono di appositi realizzati in materiali ignifughi.

Se amiamo l’arredo country, invece, sotto alla stufa potremmo posizionare dei mattoni refrattari, particolarmente resistenti alle alte temperature. Per proteggere la parete dietro la stufa invece si può realizzare un muro di pietra naturale o dipingere con apposite pitture resistenti al calore. Sarà bene poi tenere a una certa distanza divano e mobili per evitare danni. Ai lati di camino e stufa, per completare l’arredo, si può sistemare la legna ordinatamente con qualche idea elegante.