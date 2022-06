Quanti momenti magici sono stati rovinati da fastidiosi pruriti e bubboni? Magari una cena di pesce vista mare, illuminata dalle candele, in un’atmosfera magica. Circostanza magnifica, ma completamente inficiata dal fatto di doversi grattare costantemente.

Per non parlare dei lavori in giardino, durante la manutenzione serale. Tra annaffiature e piccole potature, indispensabili per mantenere la vegetazione sempre lussureggiante, si viene letteralmente assaliti. Durante la notte, il costante ronzio di questi animaletti e la loro presenza molesta provocano nervosismo, irritabilità e insonnia.

Amanti del clima caldo e dei contesti connotati da una forte umidità ambientale, questi insolenti insetti spesso impediscono alle persone di vivere serenamente la stagione estiva. Quello che decreterà la soddisfazione di molti però, è conoscere un metodo per liberarsi definitivamente dalle zanzare. E scoprire che è un trucco così economico da risultare quasi gratuito e assolutamente alla portata di tutti.

E d’altro canto perché spendere un capitale in candele alla citronella, zampironi e spray per il corpo di dubbia composizione, quando esiste una soluzione a portata di mano?

Lo stesso vale per gli amici a quattro zampe. Purtroppo alcuni tipi di zanzare, come il pappatacio, sono i vettori che trasportano la leishmaniosi. Si tratta di una patologia gravissima e impattante, che può mettere seriamente a repentaglio la vita di un cane. Dunque, oltre a proteggere noi stessi, è necessario provvedere con un adeguato parassitario anche per loro. In particolare con l’arrivo dei primi caldi. Fortunatamente, rimediare è semplice ed economico.

Il problema estivo per eccellenza sarà solo uno spiacevole ricordo, con questo metodo che disinfesta sia gli interni che gli esterni da queste presenze indesiderate.

Un metodo per liberarsi definitivamente dalle zanzare e godersi finalmente un’estate serena spendendo solo 40 centesimi

Con una spesa risibile si può costruire una trappola micidiale e letale per le nostre amiche zanzare. Si tratta di un sistema di difesa ecologico e basso impatto ambientale, per nulla inquinante. Bisogna procurarsi una bottiglia di plastica, preferibilmente con il tappo piccolo. La bottiglia deve essere tagliata a metà, orizzontalmente. La parte superiore, ovvero quella del collo, va ribaltata all’interno della parte inferiore. L’obiettivo è quello di costruire una sorta di imbuto dove le zanzare resteranno intrappolate.

Dopo aver inserito, rovesciandola, la sezione superiore della bottiglia in quella inferiore, bisogna riempirla. Il contenuto sarà una soluzione di semplice acqua calda in cui viene sciolta una bustina di lievito di birra con 4 cucchiai di zucchero. Ci si riferisce al normalissimo lievito per pane e pizze, che ha dei costi contenuti e non manca quasi mai nelle dispense comuni.

Si tratta di una miscela tremenda per le zanzare. Infatti questi insetti identificano le prede attraverso una traccia lasciata dall’anidride carbonica, abbondantemente rilasciata da tutti gli esseri viventi.

Ecco perché sembrano rintracciare le persone ovunque. L’unione di zucchero e lievito, allo stesso modo, emette anidride carbonica in grosse quantità, ingannandole.

Attirate dal preparato liquido, le zanzare si precipiteranno nel collo della bottiglia rovesciato a imbuto, dove periranno miseramente.

Lettura consigliata

Basta guanti, spugnette e olio di gomito, ecco come smettere di pulire per sempre le fughe di bagno e cucina