Abbiamo sempre pensato fosse pura superstizione ma una ricerca ha evidenziato come le fasi lunari influenzino la qualità del nostro sonno. La ricerca ha dimostrato che nella notte di luna piena e nei quattro giorni che la precedono, la qualità e la durata del sonno siano inferiori rispetto ad altri periodi del mese, così come i livelli di melatonina. I livelli di cortisolo, invece, non hanno dimostrato cambiamenti significativi. Si è notato che in media impieghiamo cinque minuti in più ad addormentarci e dormiamo venti minuti in meno. Si è visto quindi che il corpo umano risponde ancora ai ritmi della natura. Per questo motivo, disturbarne il ciclo potrebbe portare a scompensi come insonnia, obesità e depressione.

Il primo studio scientifico

Su un recente studio scientifico pubblicato su Current Biology è stato evidenziato scientificamente come il ritmo ancestrale del sole e della luna, sebbene la loro influenza sia spesso liquidata come una semplice credenza popolare, influenzi la qualità e la quantità del sonno. Grazie a questo studio si è visto che l’attività delle onde delta rilevata con l’Eeg nella quarta fase di sonno non-Rem, il sonno profondo, diminuiscono del 30% nei giorni di plenilunio. Facendoci affrontare la giornata con una maggiore stanchezza durante le fasi di luna piena.

Inoltre è stato provato come il ciclo lunare influenza il nostro sonno anche quando non siamo consapevoli della fase lunare in corso. Si tratta del primo studio sull’influenza delle fasi lunari sul sonno, in particolare della luna piena, che si basa su parametri oggettivi come l’elettroencefalografia e lo studio dei livelli ormonali. In precedenza la teoria era confermata solo da studi su alcune specie marine.

Insonnia, obesità, depressione? Potrebbe essere colpa della luna

Secondo un’indagine annuale della National Sleep Foundation (NSF), sia da adulti che da bambini possiamo avere il sonno disturbato da una varietà di fattori, tra cui: luce, rumore, temperature errate e attività eccitanti. Ora, c’è un altro elemento da aggiungere all’elenco dei fattori che influisce sulla qualità del nostro sonno.

Gli studi hanno dimostrato che il corpo umano è sensibile alla luna piena, ma ciò non ha nulla a che fare con la luce esterna. La mancanza di sonno o la sua scarsa qualità possono influenzare il nostro sistema immunitario, aumentare la pressione sanguigna, aumentare il rischio di malattie cardiache, aumentare il rischio di Alzheimer. Ma anche accentuare i sintomi di problemi di salute cronici già esistenti come sclerosi multipla, malattie renali o malattie gastrointestinali. Insonnia, obesità, depressione? Potrebbe essere sintomo di uno scompenso, perlomeno a lungo andare.

La luna ci rende più difficile prende sonno perché ci rende irrequieti. Il nostro livello di adrenalina potrebbe essere più alto rispetto al normale. Questo, potrebbe rendere per questo più difficile addormentarci, rendendoci meno assonnati a causa dell’energia extra. Se avvertiamo questa particolare energia possiamo provare a scaricarci meditando prima di dormire e cercando di aumentare l’attività fisica durante la nostra giornata.

