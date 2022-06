Immaginiamo di essere a casa, accaldati, i nostri bambini vogliono l’ennesimo gelato e noi abbiamo già raschiato il fondo del freezer terminando anche l’ultimo ghiacciolo alla menta. Se giriamo lo sguardo verso la fruttiera troviamo una buona merenda alternativa ma certo presentarla così non è poi tanto invitante. Se abbiamo delle banane però possiamo fare un’ottima merenda, con la garanzia degli ingredienti sani e senza l’ulteriore aggiunta di zuccheri. Questo non è che uno dei tanti pregi del gelato a base di banane congelate. Attenzione però ad alcune accortezze da seguire! La ricetta ideale per avere sempre del buon gelato fatto in casa a disposizione, sano, da mangiare senza sensi di colpa, vegano, senza conservanti, zucchero, glutine e latticini. Se non amiamo il gusto della banana non dobbiamo preoccuparci: basta aggiungere pochi altri ingredienti per coprirlo totalmente.

Come fare un buonissimo gelato in pochi minuti usando una banana congelata

Preparare il finto gelato di banana è un gioco da ragazzi. Ci basterà tagliare a rondelle delle banane molto mature, così da non sprecare più quelle annerite e ammorbidite dal caldo. Metterle in dei sacchetti da congelare e riporle in freezer per circa 4-5 ore, meglio una notte. Ora che abbiamo scoperto questa ricetta possiamo tenere sempre delle banane in congelatore per ogni evenienza.

Così che quando vorremo gustare un buon gelato ci basterà prendere uno o più porzioni di banana congelata e metterla in un frullatore o mixer. Se siamo abituati a gusti particolarmente dolci, possiamo dolcificare con del miele o uno-due datteri da frullare con la banana. Aggiungeremo poi 1-2 cucchiai di acqua o latte, vaccino o vegetale in base alle preferenze. Frullare il tutto ad intervalli di 10-15 secondi, raschiando eventualmente i bordi del frullatore, fino a che non otterremo una consistenza cremosa.

Come fare un buonissimo gelato in tantissime varianti di gusto è presto detto. Se vogliamo dei cremosi gelati alla frutta, mettiamo in congelatore anche fragole, albicocche, pesche, frutti di bosco, pere ecc., così da frullarli insieme alla banana. Se invece i nostri bimbi sono golosi di cioccolato aggiungiamo del cacao prima di azionare le lame del mixer. Un’ottima idea per portare in tavola un gusto più adulto e poco convenzionale è giocare con le spezie: vaniglia in polvere, cannella, cardamomo. Oppure possiamo giocare ad inventare nuovi topping: sbriciolata di biscotti, mandorle, l’uovo di pasqua tritato che abbiamo dimenticato nel frigo o i cereali della colazione, non mettiamo limite alla fantasia e alla golosità.

Lettura consigliata

Nessuno lo sa ma bastano pochi ingredienti per ottenere a casa un cremosissimo gelato quasi a costo zero senza utilizzare né il freezer né la gelatiera