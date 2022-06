La vita è spesso frenetica e il tempo non basta davvero mai. Tra il dovere e il bisogno di lavorare, magari per mantenere la famiglia, e la necessità durante la giornata di ritagliarsi qualche ora di svago. Dalla passeggiata in riva al mare d’estate, alla cena con gli amici d’inverno davanti al caminetto acceso.

Di conseguenza, molto spesso capita di fare tardi. Il che significa che le ore che mancano alla sveglia sono davvero poche. In tal caso occorrerebbe addormentarsi subito senza perdere ulteriore tempo a rigirarsi nel letto. Ma come fare?

Vediamo al riguardo di fornire alcuni consigli utili su come la qualità del sonno può migliorare anche quando il tempo a disposizione per dormire è davvero poco. Magari solo sei ore o addirittura ancora di meno.

Come dormire poco ma bene grazie a tutti questi consigli che aiuterebbero a migliorare il sonno

Nel dettaglio, per prendere sonno subito in genere la strategia migliore è sempre quella di andare a dormire sempre alla stessa ora. In qualsiasi giorno della settimana. Così come una bella doccia, calda d’inverno o con acqua tiepida in estate, può aiutare e non poco a conciliare il sonno.

Ma su come dormire poco ma bene le cose da dire non finiscono qui. Per capitalizzare al massimo le poche ore di sonno che si hanno a disposizione occorre, tra l’altro, stare alla larga dall’alcol, dal caffè e dalla nicotina. Quindi, niente sigarette.

In più, per addormentarsi subito è meglio prendere sonno all’interno di una stanza buia, o al più con la luce che proviene da altre stanze. Alla larga pure dall’attività fisica svolta prima di andare a dormire. Il senso di stanchezza, infatti, non aiuterà a prendere sonno. Anzi, per chi è solito farlo, prima di andare a dormire è possibile allontanare lo stress e rilassarsi con la meditazione. Al contrario, invece, un quarto d’ora di esercizi ginnici o di tapis roulant concilia il risveglio e permette, prima di andare a fare la doccia, di ricaricare il nostro corpo.

Come riposare per poche ore e sentirsi comunque belli energici al risveglio

Sebbene le classiche otto ore di sonno siano sempre l’ideale, con opportuni accorgimenti è comunque possibile riposare e sentirsi belli energici al risveglio. Inoltre, avendo il tempo, ricordiamo che c’è pure la carta pomeridiana da giocare per ricaricare le pile. Ovverosia, il classico pisolino la cui durata, pur tuttavia, non dovrebbe essere mai superiore ad un’ora.

