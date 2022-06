Le temperature torride di questi giorni lasciano poco spazio alla fantasia anche in cucina. Ovunque c’è voglia di leggerezza, di preparazioni semplici e veloci e che non restino sullo stomaco per troppo tempo.

Specie nelle giornate calde e afose, i nutrizionisti consigliano di bere tanta acqua e di puntare su pietanze ricche di nutrienti ma non di calorie. Fedeli a questi suggerimenti, ecco l’insalata di riso con le verdure fresche e saporite da preparare quando c’è poco tempo a disposizione.

Cosa serve in cucina per la nostra insalata di riso con le verdure

A questo punto vediamo l’occorrente in cucina per la nostra insalata di riso alle verdure. Al fine di ottimizzare il tempo dietro ai fornelli, procederemo in due direzioni.

Da un lato abbondiamo con i quantitativi, giacché l’insalata di riso si presta ad essere conservata per un altro pasto e anche per giorno a venire. Poi useremo ingredienti vegetali già pronti, che giocoforza ridurranno i tempi di preparazione.

Premesso ciò, ecco i nostri ingredienti (per 5 persone):

300 g di riso per insalate;

150 g di carciofini sott’olio;

150 g di zucchine grigliate sott’olio;

150 g di pomodorini ciliegino;

150 g di mais (già pronto);

150 g piselli in barattolo;

150 gr di olive denocciolate;

sale, olio e altri condimenti a piacere.

Insalata di riso con le verdure fresche e saporite che si prepara in 10 minuti e con solo 10 euro di spesa

In una pentola con abbondante acqua salata mettiamo a cuocere il nostro riso per insalate.

Nel frattempo prepariamo i nostri ortaggi per essere pronti quando il riso sarà già cotto. In realtà dovremo solo sgocciolare e tagliare i carciofini a tocchetti. Procediamo a fare lo stesso con le zucchine. Mondiamo e tagliamo in due o in quattro i pomodorini. Infine sciacquiamo mais e piselli dai rispettivi liquidi del barattolo.

Pronti a gustare la nostra pietanza

Quando il riso è pronto, basterà scolarlo e disporlo su una teglia con un foglio di carta da forno alla base. Poi condiamolo giusto con un filo d’olio e giriamolo 3-4 volte nel mentre che raffredda anche in un ambiente diverso dal frigo. Per non farlo seccare troppo, possiamo anche coprirlo con una pellicola trasparente.

Una volta raffreddato completamente lo riponiamo in una ciotola capiente, insieme a tutti gli altri ingredienti. Prima di mescolare il tutto ricordiamo di aggiungere le olive e infine di condire a piacimento con olio e sale.

