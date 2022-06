Le insalate sono il piatto tipico dell’estate. Quando il caldo si fa sentire, non si ha molta voglia di stare ai fornelli e si preferisce preparare qualcosa di veloce e sfizioso. Le insalate ci danno anche il vantaggio di poterle preparare in anticipo e la comodità di tenerle pronte in frigo fino al momento di portarle a tavola. Le più comuni prevedono l’uso del riso o della pasta e l’aggiunta di diversi ingredienti che rendono la preparazione finale un piatto unico ed equilibrato dal punto di vista nutrizionale. Infatti la base di cereali è arricchita con alimenti di origine proteica come carne, pesce o tonno e con verdure. Il tutto condito con un filo di olio EVO.

Un piatto equilibrato sotto il profilo nutrizionale

Oggi con gli Esperti di Cucina della Redazione proponiamo un’insalata particolarmente sfiziosa che si prepara con il farro e con il pesto. Quindi né riso né pasta per questa favolosa insalata ma il farro, il primo cereale che gli uomini hanno conosciuto anche se poi è caduto nel dimenticatoio. Solo recentemente lo abbiamo reintrodotto nella nostra alimentazione per le sue proprietà organolettiche.

Rispetto agli altri cereali è meno calorico, infatti ha 335 calorie per 100 grammi di prodotto, e ha un alto potere saziante. Il che lo rende adatto ai regimi ipocalorici. Per il suo contenuto in fibre regolarizza l’intestino e depura l’organismo. Lo useremo come base della nostra insalata insieme a un alimento proteico come la mozzarella e a una verdura come il pomodoro. Un piatto perfettamente calibrato dal punto di vista nutrizionale. Il tutto condito con il pesto alla genovese che ha un sapore deciso e aromatico. Renderà il piatto un capolavoro dell’estate. Mettiamoci all’opera.

Né riso né pasta per questa favolosa insalata estiva fatta in casa senza tonno ma con un ingrediente fresco e profumato

Questi sono gli ingredienti per 2 persone:

150 g di farro;

1 mozzarella;

1 pomodoro;

3 cucchiai di pesto alla genovese.

Preparazione

Per preparare il nostro piatto laviamo accuratamente il farro in acqua corrente e lo facciamo lessare per il tempo indicato sulla confezione. Al momento dell’acquisto controlliamo che il farro non richieda l’ammollo. Nel frattempo tagliamo a dadini la mozzarella e il pomodoro e li mettiamo in un piatto fondo. Quando il farro è cotto, lo sgoccioliamo bene e aspettiamo che si raffreddi. Appena è diventato tiepido, lo versiamo in una ciotola e uniamo i 3 cucchiai di pesto mescolando accuratamente. Aggiungiamo la mozzarella e il pomodoro e mescoliamo di nuovo per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Lasciamo in frigorifero fino al momento di servire.

