Stiamo uscendo da due annate particolarmente difficili.

Il 2020 è stato l’anno orribile della pandemia.

Un anno in cui molte persone hanno sofferto per motivi di salute, per aver perso il lavoro e la speranza.

Il 2021 è stato in parte segnato dagli strascichi del 2020, e solo in questi ultimi mesi abbiamo iniziato ad intravedere una luce.

La vita, seppur lentamente, sta ritornando alla normalità, che però ancora stenta a decollare.

In tutto questo gli astri avranno un ruolo?

Secondo le nostre previsioni astrologiche assolutamente si.

Soprattutto per alcuni segni che nel 2022 vivranno un vero e proprio riscatto.

Fiumi di soldi e fortuna nel 2022 per questi segni che dovranno stringere i denti ancora per poco

Il 2021 è stato un anno particolarmente complicato soprattutto per alcuni segni che più di altri hanno annaspato tra un imprevisto e l’altro.

Il primo tra questi è stato sicuramente il Toro, che ha dovuto fare i conti con le “bizze” di Giove e Saturno.

È infatti probabile che i nati sotto questo segno si siano trovati ad avere discussioni piuttosto accese che, a cascata, hanno influenzato tutto il resto.

L’altro segno che ha avuto filo da torcere è il Leone.

Pur non avendo avuto grossi scossoni in campo sentimentale, ha comunque avuto il suo bel da fare negli altri campi.

In particolar modo nella prima parte dell’anno in ambito lavorativo è stato piuttosto travagliato.

Infine, tra quelli che escono più malandati da questo 2021 troviamo i nati del Cancro.

Anche qui gran parte dell’anno è stata segnata dal nervosismo, che ha impedito di consolidare rapporti sereni e duraturi.

Vediamo chi si riscatterà nel 2022

Pare proprio che arriveranno fiumi di soldi e fortuna nel 2022 per questi segni che dovranno stringere i denti ancora per poco.

Il primo tra i fortunatissimi del 2022 è proprio una delle “vittime” del 2021: il Toro.

Tante belle novità, sia in ambito sentimentale che in quello lavorativo. Anzi, sarà proprio qui che i Toro raccoglieranno maggiori soddisfazioni.

Insieme ai Toro, chi farà “bingo” rimettendo in sesto le proprie finanze saranno proprio i Leone che, come abbiamo detto, hanno faticato non poco.

Saranno tantissime le nuove opportunità che porteranno guadagni sicuri e soddisfazioni personali. Molto bene anche l’amore.

Ad essere premiata infine sarà anche il Cancro.

Diradate le nubi di nervosismo e tensione di quest’anno riuscirà ad agire con maggior lucidità ed a sfruttare bene le numerose sorprese in ambito lavorativo.

Insomma, pare proprio che le stelle e la sorte baceranno gli stessi che quest’anno hanno patito di più.

Approfondimento

