Il mese di aprile giunge al termine e lascia spazio all’entrata di maggio. Un cambio della guardia che potrebbe rovesciare le situazioni e generare grandi sorprese. O semplicemente confermare un periodo vissuto al vertice. Gli astri sembrano avere grandi piani per una parte dello zodiaco. Infatti, alcuni segni chiuderanno aprile col botto e inizieranno maggio coi fuochi d’artificio.

Sarà un momento prospero soprattutto per coloro che finora hanno subito i colpi di una mala sorte. Infatti, sarà un inizio maggio da incorniciare per questi 3 fortunati segni dello zodiaco che finora hanno sofferto parecchio.

Si viaggia col vento in poppa

Se vi è chi non se l’è passata benissimo, non per tutti è stato così. Ariete e Pesci, infatti, hanno vissuto sulla cresta dell’onda. L’Ariete ha monopolizzato a lungo la buona sorte e letteralmente sbancato. Amore a gonfie vele, sebbene sia tra i segni più gelosi, ma anche soddisfazioni nella propria carriera.

I Pesci hanno mollato gli ormeggi e si sono gettati nella corrente di gioia che li ha travolti. Hanno avuto giorni rosei soprattutto in ambito sentimentale. Fortunatamente per loro, questo nuovo periodo non metterà in discussione le conquiste fatte. Però, vi è da dire che il posto sul podio lo ruberanno altri segni zodiacali.

Inizio maggio da incorniciare per questi 3 fortunati segni zodiacali baciati da Sole e Luna, mentre rimangono stabili Ariete e Pesci

Una vera altalena la vita del Toro finora, fatta soprattutto di tanti bassi. Ora però si cambia musica, perché arrivano spinte potenti che lo condurranno alle stelle. Infatti, nell’ultimo giorno di aprile, giungono non uno ma ben due segnali propizi. Sia la Luna nuova che un’eclissi solare scelgono questo segno come propria sede. Maggio comincerà dunque con una potente carica che attirerà finalmente buone occasioni. I progetti messi in cantiere potranno finalmente prendere vita.

A giovarsi della posizione della Luna e del Sole saranno però anche gli altri segni di terra. Il Capricorno ha avuto dure prove negli ultimi tempi ma è sopravvissuto. Il lavoro gli avrà anche creato una certa pressione, ma ne potrà raccogliere a larghe mani i frutti. D’altronde, la sua ambizione è tra le più forti dello zodiaco.

Non se l’è passata meglio la Vergine, che anzi ha visto ridursi all’osso le proprie finanze. Se il ferro va battuto finché è caldo, è questo il momento per farlo. Basterà tirarsi su le maniche e i risultati non stenteranno ad arrivare. La fortuna è finalmente dalla sua parte.

