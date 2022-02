Alcuni abbinamenti proprio non funzionano. Producono delle reazioni fastidiose e tossiche. Come aggiungere il latte al succo d’arancia. Oppure come unire il pesce in mezzo a una grigliata di carne. D’altronde i poli dei magneti si respingono talvolta per una questione naturale. Allo stesso modo, alcuni caratteri proprio non riescono ad andare d’accordo. Hanno due visioni della vita divergenti.

Ed allora vengono fuori delle crepe. O dei veri e propri litigi. Altro che amore e romanticismo, questi segni incompatibili rischiano di causare fuochi d’artificio.

I primi segni sono agli antipodi

Il Leone e lo Scorpione sono forse l’esempio più evidente di due segni incompatibili. Non si tratta di un’esplosione rumorosa, come nel caso di una miccia gettata nella polvere da sparo. Si tratta piuttosto di un clima di tensione strisciante in stile guerra fredda. Entrambi abituati ad avere la ragione e forse ad averla vinta, agiscono, però, con due metodi diversi. Uno persuasivo, rumoroso e talvolta insistente. L’altro in maniera più discreta ed ombrosa. Ma forse ancora più efficace. Possibile “guerra per procura”.

Cordiale antipatia invece è il rapporto che unisce, o per meglio dire divide, Sagittario e Cancro. Infatti, i nati sotto quest’ultimo segno sono troppo casarecci e affezionati alla propria famiglia per poter andare d’accordo tra loro. In certi casi queste differenze passano lisce. Il Sagittario è troppo orgoglioso ed in alcuni casi viziato per adeguarsi. Potrebbe soffiare come una pentola a pressione.

Altro che amore e romanticismo, questi segni incompatibili dello zodiaco proprio non vanno d’accordo e semmai si prendono a cornate

L’ultima incompatibilità riguarda un segno zodiacale normalmente luminoso. Si tratta del segno dei Gemelli. Creativi, leali, propositivi ed ottimisti fino a che, per una nuvola che passa nel cielo, diventano nervosi e minacciano di buttare una bomba atomica. Questa duplicità caratteriale farebbe soffrire un rapporto con i Capricorno. Infatti, i Gemelli sono diretti e pragmatici e non hanno voglia di perdere tempo ad insinuarsi nel guscio di una persona se questa non desidera farsi vedere.

Il tira e molla può procedere per un po’ fino a che sembra più un gioco. E se poi si capisce che non c’è voglia o interesse ad aprire il guscio, allora potrebbe pronunciare una formula piuttosto utilizzata in certe situazioni: “Chi se ne importa, la vita va avanti”.

Dunque massima attenzione a questi dettagli.