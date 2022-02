Per il Capodanno cinese potremmo imparare come leggere la mano ma guai se la linea dell’amore avesse questa forma

Con il primo febbraio 2022 si apre ufficialmente il nuovo anno cinese. Si festeggia così l’anno della Tigre d’Acqua. Questa, secondo gli esperti, avrebbe delle caratteristiche esemplari, essendo un segno propositivo e sicuro di sé. Ma il destino ed il carattere di una persona, secondo l’arte divinatoria cinese, non risiederebbero esclusivamente nel periodo di nascita.

L’arte di leggere la mano si chiama chiromanzia ed in Cina è parte della cultura tradizionale e divinatoria. Questa ha elaborato alcuni sistemi d’interpretazione della mano. Infatti, i medici cinesi per millenni hanno ritenuto che all’interno del nostro corpo ci fossero delle mappe pronte per essere interpretate.

Ciascuno di noi, ad esempio, è dotato di alcune linee che si intersecano e si interrompono in alcune aree della mano. Una di queste sarebbe decisiva per capire la capacità e la possibilità di amare. Per il Capodanno cinese potremmo imparare a comprendere cosa riserverebbe il futuro nell’amore per noi.

Come riconoscere la linea dell’amore fortunata e sfortunata

Per prima cosa dobbiamo individuare l’area da osservare. La mano destra sarebbe quella che ci dice qualcosa sul nostro presente e sul nostro futuro. Invece la sinistra sarebbe dedicata alle caratteristiche innate. Così, per una previsione per il 2022, potremmo partire dalla destra. La linea dell’amore è facile da riconoscere tra le varie linee del palmo. Si tratta di una linea posta circa due centimetri al di sotto dell’inizio delle dita. Il suo punto di partenza è costituito dal lato interno della mano, e scorre parallela rispetto alle base del mignolo. Da qui si direziona per qualche centimetro fino a che scompare.

La prima regola da seguire è quella per cui più la linea è lunga, più la componente dell’amore è accentuata. Non si tratta esclusivamente dell’amore fisico o del successo attuale. Ma della corretta predisposizione dei nostri pensieri amorosi.

Per il Capodanno Cinese potremmo imparare come leggere la mano ma guai se la linea dell’amore avesse questa forma

Una linea dell’amore che si interrompesse dopo poco l’inizio, significherebbe l’incapacità di vivere relazioni costanti e lunghe. Partiamo dall’ipotesi di una linea che termina tra il dito medio ed anulare. Questo potrebbe voler dire che la persona si innamorerà con molta facilità. Di per sé non sarebbe un male, perché potrà vivere queste esperienze con felicità. Ma potrebbero durare poco. Tanto più se la linea avesse l’andamento di un’onda. Perché potrebbero infrangersi dopo poco. Ma attenzione massima se dovessimo notare uno o più cerchi che sorgono all’interno della linea dell’amore.

Dovremmo infatti stare in guardia, perché questo riflette la soddisfazione, o meno, che proveremo. A prescindere dalla lunghezza dei nostri rapporti e dalla nostra capacità di amare pienamente. La presenza dei cerchi, dunque, potrebbe essere un male. Ma il segno peggiore sarebbe quello della linea d’amore suddivisa in sezioni da linee parallele. Ecco che a rischio ci sarebbe la felicità della persona nel complesso. Le contraddizioni, infatti, potrebbero causare una profonda, e diffusa, infelicità.

Noi invece ci auguriamo che sia un anno fatto di amori intensi e felici con i buoni auspici della Tigre d’Acqua.