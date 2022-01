Investire sui mercati finanziari è uno dei modi più semplici per moltiplicare il risparmio. Per guadagnare anche grosse cifre non occorre avere dei grandi capitali, anche un piccolo risparmio mensile per un lungo periodo può fruttare grosse somme. Davvero è inimmaginabile cosa accade investendo 100 euro al mese al 10% invece che lasciarli sul conto corrente.

L’inizio dell’anno potrebbe essere l’occasione per iniziare a risparmiare e investire sui mercati finanziari. Le Borse nell’ultimo anno hanno reso molto. Per esempio il risparmiatore che avesse investito all’inizio dell’anno sul nostro indice Ftse Mib avrebbe guadagnato il 23%. Se avesse investito sul titolo Unicredit avrebbe incrementato il suo capitale di oltre il 70%.

Inimmaginabile cosa accade investendo 100 euro al mese al 10% invece che lasciarli sul conto corrente

La maggior parte dei risparmiatori preferisce lasciare i soldi sul conto senza investirli sui mercati per due motivi. Il primo motivo è la mancanza di conoscenza dei mercati finanziari e quindi non sapere dove investire i soldi. Il secondo motivo è la mancanza di capitale di partenza. Questi risparmiatori hanno la convinzione che 100 euro al mese sono una cifra talmente piccola che non vale la pena investire.

A volte anche 100 euro al mese non sono facili da accantonare. Tuttavia non è troppo difficile riuscire a risparmiare questa cifra anche per chi non ha stipendi da favola. Ecco un suggerimento su come accumulare 10.000 euro partendo da zero in 64 mesi con brioche e sigarette.

Scopriamo cosa accade ad un risparmiatore che decide di investire solamente 100 euro al mese sui mercati azionari. Una delle soluzioni più semplici è quella di fare un piano di accumulo su un ETF. In pratica ogni inizio mese il risparmiatore investe 100 euro nell’Exchange Trade Fund scelto. Supponiamo anche che mediamente questo ETF possa rendere il 10% all’anno. Vediamo con questa strategia d’investimento quanto è possibile accumulare in 5, 10, 20 e 30 anni.

Trasformare 100 euro al mese in 228mila euro

Il risparmiatore che investe 100 euro al mese con un rendimento del 10% annuo, dopo 5 anni avrà accumulato un capitale di 7.000 euro circa, di cui 1.800 di interessi. Se il risparmiatore continua a investire per 10 anni, al termine del periodo avrà accumulato oltre 20.000 euro di cui 8.600 circa di interessi.

La cifra diventa molto interessante se si prosegue l’investimento per 20 anni. Al termine di questo periodo il capitale sarà di oltre 76.000 euro di cui oltre 52.000 di interessi. E se il risparmiatore proseguisse investendo per 30 anni? Allora il capitale diventerebbe di 228.000 euro di cui 191.000 euro di interessi.

Queste cifre si ottengono con un rendimento del 10% all’anno. Può sembra un’ipotesi azzardata ma non è così. Abbiamo visto come quest’anno la nostra Borsa sia salita del 23%. Ci sono indici, come l’S&P500 USA che negli ultimi 20 anni ha guadagnato mediamente il 10% all’anno. L’ETF Vanguard S&P 500 (Isin: IE00B3XXRP09) negli ultimi 10 anni ha avuto un rendimento medio del 15% all’anno. Quindi non è così improbabile che nei prossimi 30 anni possa mantenere questa media.

Approfondimento

Per guadagnare 100.000 euro quanto investire in questo eccezionale strumento e per quanto tempo?