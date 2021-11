Salute del corpo e salute del portafoglio possono andare a braccetto? A volte si. In questo articolo riveleremo come è possibile attraverso piccolissime rinunce migliorare il nostro benessere e aumentare il nostro conto in banca. Ecco rivelato come accumulare 10.000 euro partendo da zero in 64 mesi con brioche e sigarette.

Un esempio per conciliare salute e risparmio

Ci sono cibi che sono particolarmente calorici e che a lungo andare nuocciono alla nostra linea ma anche alla nostra salute. I medici nutrizionisti consigliano di limitare al massimo alimenti ricchi di zuccheri che provocano obesità e pericolo di diabete. Tra questi dolci ci sono le brioches che sono delle vere e proprie bombe caloriche. Ne abbiamo parlato in questo articolo: “Molti smetteranno di mangiarla quando sapranno che questa è una bomba calorica e quanto fa ingrassare”.

Fare colazione al bar tutti i giorni con la brioche può essere un vero e proprio attentato alla nostra linea. La colazione è il pasto che protegge il cuore, mette il turbo al cervello e rende più competitivi. L’ideale sarebbe fare colazione a casa ogni giorno eliminando le brioche dalla nostra dieta e concedendosi questo piacere solo al sabato o alla domenica. Se ne gioverebbe la nostra salute ma anche il nostro portafoglio. Infatti immaginando che una brioche costi 1,2 euro il risparmio mensile sarebbe di circa 30 euro.

La scienza ha dimostrato come il fumo sia dannosissimo alla salute. Per chi fuma specialmente molto, smettere sarebbe l’ideale ma è anche molto difficile. Tuttavia ci si può arrivare per gradi. Per esempio si potrebbe cominciare a ridurre il consumo delle sigarette nell’arco di una giornata. Chi fuma potrebbe decidere di ridurre il consumo a 10 sigarette al giorno invece che fumare un intero pacchetto da 20. I polmoni ringrazierebbero e soprattutto si risparmierebbe molto denaro alla fine del mese. Considerando che un pacchetto di sigarette costa circa 6 euro, la spesa mensile si aggira intorno ai 180 euro. Fumando la metà del pacchetto si risparmierebbero 90 euro.

Come accumulare 10.000 euro partendo da zero in 64 mesi con brioche e sigarette

Ricapitoliamo. Eliminando la brioche quotidiana e fumando metà di un pacchetto di sigarette, si avrebbe un enorme beneficio per la salute e per il portafoglio. Tra brioche e sigarette si potrebbero risparmiare 120 euro al mese. Alla fine dell’anno avremmo in più 1.400 euro circa. In 7 anni si potrebbero accumulare 10.000 euro.

Investendo questi soldi si potrebbe raggiungere lo stesso capitale in un tempo più breve. Per esempio potendo investire i 120 euro mensili su uno strumento che renda il 10% l’anno, in quanto tempo si potrebbe accumulare tale importo? In 64 mesi circa si possono accumulare 10.000 euro partendo da zero, investendo 120 euro al mese.

Ma quali sono gli strumenti che possono rendere il 10% all’anno? Alcuni ETF in passato hanno avuto rendimenti anche superiori e sono la soluzione perfetta per investimenti mensili. Per esempio l’ETF Vanguard S&P 500 (Isin: IE00B3XXRP09) negli ultimi 10 anni ha avuto un rendimento medio costante del 15% all’anno. Quindi è possibile ipotizzare che nei prossimi anni possa avere un rendimento del 10%. Di questo strumento ne parliamo nell’articolo: “Per guadagnare 100.000 euro quanto investire in questo eccezionale strumento e per quanto tempo?”