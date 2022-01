In pieno inverno, coprire le parti più esposte al freddo è una necessità, per questo ci affidiamo a indumenti caldi e avvolgenti, che possano essere anche alla moda. Dopo anni che usiamo sempre i nostri accessori preferiti, però, prima o poi li rovineremo.

Quante volte ci siamo resi conto che la sciarpa o la stola che stavamo indossando aveva strappi o buchi. Non sempre possiamo recuperarle e aggiustarle, anche perché il materiale potrebbe perdere anche morbidezza e creare quei fastidiosi pallini.

Praticamente dovremo arrenderci a non indossarli più, non per questo, però, dovremo rinunciare a riutilizzarle per altri scopi. Se siamo particolarmente affezionati a questi capi o hanno fantasie e colori decisamente originali e belli, non buttiamole via, ma teniamole da parte per realizzare degli oggetti anche utili.

Ecco come dare nuova vita a vecchie sciarpe e foulard in questi modi creativi utili in casa e giardino

Non importa quale sia il materiale o la forma, perché con un poco d’ingegno è possibile creare qualcosa di assolutamente originale, che potremo sfruttare.

Per quanto riguarda i foulard, che siano rovinati, macchiati, bucherellati, potranno diventare graziosi puntaspilli, anche da polso. Realizzarlo è molto semplice, basterà creare una pallina, della grandezza che desideriamo, con la vecchia stoffa da riciclare. Se troppo piccola, realizziamo un’imbottitura con del cotone idrofilo o impiegando altri foulard. Chiudiamo il cuscinetto con della colla a caldo, o con ago e filo, insieme ad un elastico per fissarlo al polso.

Per decorare in modo originale casa, usiamo i foulard per realizzare delle tendine, per coprire piccole finestre. Se non siamo bravi a cucire, incolliamo direttamente l’orlo, dove poi inserire le bacchette per appendere il tessuto.

Possiamo, poi, utilizzare le vecchie stole per fare dei semplici grembiuli da cucina, da mettere legati ai fianchi.

Sciarpe di lana

Le grosse e resistenti sciarpe di lana che non possiamo più indossare saranno perfette per appendere i vasi pensili in casa e in terrazza. Basterà legarle bene e fissarle, anche con l’aiuto di cordicelle, per appenderle dove vogliamo. Inoltre, in questo modo terremo al caldo le piante più sensibili al freddo.

Una simpatica idea è usare le sciarpe come runner per le nostre tavole, le renderanno sicuramente più originali.

Quelle più bucate e danneggiate, invece, potranno trasformarsi in paraspifferi per le finestre. Con l’aiuto dello spago o ago e filo diamo la forma tipica tubolare, poi mettiamoli in terra per proteggerci dalle correnti d’aria.

Infine, se siamo appassionati di tè e tisane nutrienti, d’inverno potrà servirci uno scalda tazza. In questo caso, prendiamo le misure e ritagliamo la nostra sciarpa, per poi ricucire le estremità e inserirla, per mantenere il calore e proteggere le nostre dita. Dunque, con pochi gesti ecco come dare nuova vita a vecchie sciarpe e foulard in questi modi creativi utili in casa e giardino.

