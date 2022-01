L’anno nuovo è cominciato, ma non per questo l’inverno ha frenato la sua corsa: anzi, il freddo rimane grande protagonista.

Ad affiancarlo con un ruolo di primo piano, la variante Omicron e le influenze di stagione, vere e proprie spine nel fianco in questo periodo.

Se per evitare il Covid è importante attuare specifiche norme igieniche e prendere i dovuti accorgimenti, con l’influenza possiamo giocarci anche la carta dell’alimentazione.

Abbiamo infatti già visto, ad esempio, che un decotto all’arancia potrebbe risultare più efficace della solita spremuta nel rafforzare le difese immunitarie.

Allo stesso scopo, sarebbe bene integrare nella colazione questo importantissimo minerale.

Largo, poi, a frutta e verdura di stagione per fare il pieno di vitamine, sali minerali ed energia.

Tra gli ortaggi invernali più amati figurano le cime di rapa, che, oltre al classico apporto vitaminico, vantano numerosi benefici.

Si spazia dalle proprietà diuretiche allo stimolo dell’attività intestinale, senza dimenticare la compartecipazione al benessere del sistema cardiovascolare.

Tuttavia, non tutti conoscono il trucchetto per pulire correttamente questo ortaggio di stagione amico dell’intestino evitando sprechi.

Procedimento

Come prima cosa, siamo certamente abituati a eliminare le foglie raggrinzite o gialle, conservando solo quelle verdi e croccanti.

Segue inevitabilmente il momento del lavaggio sotto acqua corrente, sfregando bene il cespo per pulirlo al meglio.

A questo punto, in previsione di cucinarle, molti considerano solo le cimette, ma in realtà anche il fusto è molto gustoso, infatti scartarlo sarebbe un errore.

Possiamo tagliarlo a tocchetti e farlo cuocere in acqua bollente oppure lasciarlo integro e sfruttarlo per insaporire il brodo vegetale.

La stessa acqua di cottura delle cime, poi, non andrebbe subito scartata, in quanto può tornare utile per cuocervi pasta o riso, aromatizzandoli.

Inoltre, se al posto del classico primo piatto vogliamo portare in tavola un’alternativa, possiamo provare questa ricetta velocissima e sfiziosa.

Panzerotti con cime di rapa e ricotta

Si tratta di una preparazione semplice e che potrebbe ingolosire anche i bambini, di solito più scettici nei confronti delle verdure.

Le dosi per 4 persone prevedono:

16 dischetti di pasta;

200 g di cime di rapa;

250 g di ricotta;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Dopo aver pulito, sbollentato e asciugato le verdure, tritiamole finemente e lasciamo raffreddare.

Presa una ciotola, frulliamo la ricotta, aggiustata di sale e pepe, per ottenere una crema a cui andremo ad amalgamare le cime.

Una volta farcito ciascun dischetto di sfoglia con il ripieno preparato, ripieghiamolo a formare i classici panzerotti, sigillando bene i bordi.

Per finire, possiamo friggerli in olio di semi bollente per qualche minuto o infornarli.