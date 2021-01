In inverno e durante le feste si tende a cucinare molto, tra le ricette predilette scalano le classifiche quelle dei dolci.

Nella ricetta che verrà proposta oggi si utilizzerà un ingrediente favoloso che renderà la preparazione una vera delizia: le noci.

Le noci, è risaputo, sono perfette da gustare dopo un intenso sforzo fisico dal momento che, come tutta la frutta secca, regalano energia senza appesantire. Tuttavia, possono anche rivelarsi le protagoniste della cucina per dare vita a sfiziose ricette.

Tra le ricette in cui possono essere utilizzate le noci non possono mancare, ovviamente, i dolci come le crostate. La crostata di noci è perfetta per addolcire qualsiasi momento della giornata, dalle colazioni alle merende.

L’ingrediente segreto per un dolce invernale perfetto da gustare in ogni occasione.

Ingredienti per dieci persone

a) 250 grammi di farina 00;

b) 100 grammi di burro;

c) 150 grammi zucchero bianco o di canna;

d) tre tuorli d’uovo;

e) mezza bustina di lievito per dolci;

f) trenta gherigli di noci;

g) 100 grammi di panna per dolci;

h) 150 grammi di miele;

i) un bicchiere d’acqua.

Preparazione

Se si utilizzano noci raccolte personalmente o da pulire si consiglia di eliminare la pellicina dei gherigli, rischia di rendere la torta leggermente amara.

Per prima cosa bisognerà lasciare il burro a temperatura ambiente per farlo ammorbidire, successivamente, si consiglia di tagliarlo a quadratini.

Mescolare con le fruste elettriche in una ciotola il burro e lo zucchero aggiungendo, poi, i tuorli, la farina e il lievito.

Una volta ottenuto un impasto omogeneo, bisognerà lasciarlo riposare circa mezz’ora in frigorifero.

Versare in un pentolino un bicchiere d’acqua, il miele e la panna che andranno scaldati a fuoco lento.

Continuando a mescolare bisognerà aggiungere nel pentolino le noci tritate con un mixer.

In seguito imburrare la teglia, prendere l’impasto e ricoprire il fondo e i bordi della teglia.

Dopo averlo disposto, l’impasto andrà coperto con il composto di noci, panna e miele e messo in cottura a 180 gradi per almeno trenta minuti.

Una volta tolta dal forno, potrà essere servita, sia calda che fredda, per una colazione, una merenda o semplicemente per addolcire un pranzo o una cena.

Ecco come le noci possono trasformarsi nell’ingrediente segreto per un dolce invernale perfetto da gustare in ogni occasione.

Abbiamo visto, dunque, qual è l’ingrediente segreto per un dolce invernale perfetto da gustare in ogni occasione. Per altri consigli su dolci e crostate si consiglia la lettura di questo articolo.