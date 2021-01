È partito il 2021, l’anno della moda technicolor. E a lanciarla non sono gli stilisti di moda ma la Regina Elisabetta, una indiscussa icona di stile.

Che con i suoi outfit dai colori brillanti invita i sudditi stremati dal Covid a pensare a colori, a coltivare la speranza. La “Rainbow Queen” come molti amano chiamarla, ha indossato ogni sorta di tinta in questo 2020, tenui pastello o shock evidenziatore.

In quasi un secolo di vita, ha preso in mano prestissimo le redini dei suoi outfit e dei suoi codici cromatici. E anche per questo sarà ricordata. Nell’ultimo semestre l’abbiamo vista in rosso, arancio, giallo, vede menta, blu elettrico, viola, rosso fragola, verde evidenziatore. Ecco però le ultime novità, rilevate dagli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Rosso jungla per Natale

La moda 2021 è technicolor a lanciarla è la Regina Elisabetta. La notte di Natale, Kate e Camilla arrivavano strette in cappotti in color verde bottiglia e viola apocalisse al Castello di Windsor.

Intanto la sovrana inglese aspettava tutti sulla soglia in ensemble color fuoco. Un rosso carminio inedito, dalla testa ai piedi. Un colore sfavillante che neanche la Duchessa di Cambridge osa replicare. Quando Kate sceglie il rosso o il blu, sono sempre tinte più polverose, più mat.

Durante il discorso inaugurale al forum online sull’infanzia, ha indossato una giacca color erica, rosa antico. La Duchessa di Cornovaglia insiste, invece, sui colori freddi: verde smeraldo, blu zaffiro, bronzo. Alla riapertura della National Gallery di Londra, Camilla ha indossato un altro suo cavallo di battaglia, il gilet blu elettrico.

La sovrana inglese, che di recente ha lanciato un gin col suo stemma, è virale per un altro trend subito ripreso da altre regine europee più giovani di lei. Il bicolore a sorpresa.

Durante la cerimonia del premio “Points of Light” si è mostrata ai sudditi in una insolita tenuta. Un abito già copiatissimo, con un motivo di taglio verticale, metà viola ciclamino e metà rosso geranio. Si tratta di un binomio molto caro a Charlotte Casiraghi. La figlia di Caroline di Monaco fu indimenticabile in un abito da sera sfumato dal rosa a rosso e fucsia nel 2013.

La Regina Elisabetta, con immancabile spilla e collana, mostra insomma che anche a 94 anni si può avere qualcosa da dire in fatto di stile.

La replica di Letizia di Spagna e Maxima d’Olanda

La mossa è stata subito colta dalla regina Letizia di Spagna, fotografata con un bellissimo ensemble: abito e cappotto bicolore lilla e grigio, double face. Attendiamo ora la risposta della Regina Maxima d’Olanda, campionessa di stile e molto amante anche lei dei colori forti. E pure di audaci aderenze.

L’ultima apparizione dell’anno è stata in total look rosso ciliegia, inclusi stivali e borsa. Con un cappotto bellissimo ricamato a grandi fiori. Un motivo affatto casuale: i fiori sono uno dei business più importanti della sua Nazione.