Alla fine di ogni anno si cerca di capire capire quale sarà la propria sorte per l’anno che verrà. Molto spesso ci si affida ai classici oroscopi ma non tutti sanno che non si tratta dell’unico modo per prevedere il proprio futuro.

Nel calendario cinese, infatti, viene utilizzato un particolare zodiaco che abbina ad ogni anno un diverso animale. Secondo l’astrologia cinese nel febbraio 2021, durante il Capodanno cinese, ci si lascerà alle spalle l’anno del Topo e si entrerà nell’anno del Bufalo.

Ecco svelati i segni che vivranno un 2021 all’insegna del benessere economico secondo le previsioni dell’oroscopo cinese.

Bufalo (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Il 2021 vedrà come protagonista il Bufalo. Secondo l’astrologia cinese l’anno del proprio segno è portatore di sfortuna ma, nonostante questo, il Bufalo se la caverà bene.

Per quanto riguarda carriera e salute si sarà in una botte di ferro, il 2021 porterà con sé promozioni e aumenti di stipendio. Attenzione, però, alle relazioni sentimentali.

Topo (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

L’anno del Topo sta per concludersi e per questo 2021 il fato porterà con sé sorprese positive per i nati sotto questo segno.

La stabilità finanziaria che si raggiungerà consentirà di rivolgere la propria attenzione su attività personali lasciate da troppo tempo in disparte.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1974, 1986, 2010, 2022)

Per la Tigre il 2021 si prospetterà un anno poco fortunato in ambito sentimentale e della salute.

Non scoraggiarsi e affrontare le avversità come delle vere tigri aiuterà ad uscirne rafforzati.

Nell’ambito lavorativo, invece, bisognerà essere più sicuri di se stessi per raggiungere gli obiettivi da sempre agognati.

Coniglio (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Per il coniglio sarà un anno bellissimo per la sfera sentimentale.

Sfruttando la capacità per gli affari che caratterizza questo segno si riuscirà a fare del 2021 un anno pieno di soddisfazioni, anche in ambito lavorativo.

Attenzione ad alcune amicizie che, se non coltivate, potrebbero perdersi.

Drago (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Tra i segni che vivranno un 2021 all’insegna del benessere economico secondo l’oroscopo cinese ci sarà il Drago.

Il lavoro sarà protagonista indiscusso per i nati sotto questo segno, grazie all’impegno e alla costanza i successi saranno assicurati.

Attenzione a non trascurare amici e affetti perché i rapporti potrebbero incrinarsi irrimediabilmente.

Serpente (1929, 1941, 1952, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

I serpenti riceveranno, invece, molte conferme grazie ai progetti avviati nel 2020 e otterranno grandi soddisfazioni in campo finanziario e lavorativo.

Bisognerà essere in grado di cogliere al volo le opportunità che si palesano.

Cavallo (1930, 1942, 1953, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

I cavalli dovranno lottare per tenere a bada la loro impulsività.

Questo 2021 sarà un anno fortunato ma non all’insegna del benessere economico.

Si dovrà ricorrere all’aiuto di buoni consiglieri per evitare risvolti negativi.

Capra (1931, 1943, 1954, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Questo segno sarà baciato dalla fortuna, specialmente nel settore finanziario.

Secondo l’ oroscopo cinese il benessere economico sarà di casa nel 2021 per questo segno.

Tuttavia attenzione a non cedere ad acquisti o a spese seguendo l’emotività e sulla scia dell’impulso, il pentimento è dietro l’angolo.

Inoltre, la Capra dovrà smettere di lottare contro il cambiamento ma cercare di assecondarlo.

Scimmia (1932, 1944, 1955, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Per i nati sotto al segno della Scimmia lavoro e amore andranno per il verso giusto.

Inoltre, anche se le spese aumenteranno, sarà possibile mettere da parte del denaro.

L’evoluzione, personale e sociale, dovrà essere la base di partenza per questo segno nel 2021.

Gallo (1933, 1945, 1956, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

I nati sotto il segno del Gallo, in questo 2021, dovranno prestare particolare attenzione alle loro mosse per evitare di incappare in situazioni negative.

Dal punto di vista finanziario i galli saranno perseguitati dalla sfortuna, con un pò di buona volontà potranno risollevarsi e riprendere in mano la situazione.

Attenzione ai falsi amici che coglieranno l’occasione per approfittarsi della generosità altrui.

Cane (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Il segno del Cane in questo 2021 dovrà cercare di rilassarsi maggiormente cercando di godere i doni che la vita offre. Dal punto di vista finanziario il 2021 sarà tranquillo ma attenzione a non sperperare tutti i guadagni in oggetti futili.

Maiale (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Il Maiale si confermerà compassionevole e generoso con tutti.

Dal punto di vista finanziario vedrà la sua situazione migliorare considerevolmente grazie a tenacia ed impegno.

Occhi bene aperti perché le opportunità si palesano nei momenti più inaspettati!

Ricapitolando possiamo ritenere che questo 2021 sarà di buon auspicio per quasi tutti i segni.

Infatti, per quanto riguarda la fortuna e il benessere economico, i segni che vedranno il gruzzolo aumentare in questo 2021 secondo l’oroscopo cinese saranno Bufalo, Topo, Coniglio, Drago, Serpente, Capra e Maiale.