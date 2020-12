Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi prepareremo, delicata e leggera, la crostata di mele della nonna con pasta frolla senza burro e senza uova con questo ingrediente speciale. Si tratta dell’olio di cocco molto versatile, sia per uso cosmetico che per uso alimentare.

Nonostante contenga dei grassi saturi, questi vengono metabolizzati in modo diverso rispetto a quelli di origine animale. Si tratta di trigliceridi a catena media che aumentano anche il dispendio energetico dell’organismo nell’arco della giornata. Inoltre questi grassi saturi a catena media hanno una notevole proprietà antimicrobica. Sono più stabili, il che significa che le proprietà antiossidanti, di protezione cardiovascolare in essi contenute, si mantengono inalterate per un tempo maggiore.

Come preparare la pasta frolla con olio di cocco

Ingredienti:

a) 400 gr di farina 00;

b) 130 ml di latte di soia;

c) 90 ml di olio di cocco;

d) 50 gr di zucchero integrale di canna;

e) buccia grattugiata di 1 limone non trattato;

f) 1/2 cucchiaino di lievito per dolci;

g) 1 pizzico di sale.

In una ciotola mescoliamo gli ingredienti secchi: la farina setacciata, lo zucchero, la buccia del limone, il lievito e il sale.

Poi versiamo il tutto a fontana su una spianatoia e cominciamo ad inglobare l’olio e il latte di soia. Impastiamo fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto. Se l’impasto dovesse essere troppo duro, aggiungiamo un po’ di latte; in caso contrario utilizziamo della farina. Avvolgiamo la pasta frolla nella pellicola e trasferiamo in frigo, per almeno 30 minuti.

Prepariamo la farcitura della crostata

Ingredienti:

a) 4 mele di grandezza media;

b) 150 gr di zucchero di canna integrale;

c) 4 cucchiai di succo di arancia;

d) 1 cucchiaino di cannella.

Sbucciamo le mele e tagliamole a cubetti. Riponiamoli in una ciotola e aggiungiamo, amalgamando, lo zucchero, il succo di arancia e la cannella. Senza dubbio risulterà delicata e leggera la crostata di mele della nonna con pasta frolla senza burro e senza uova con questo ingrediente speciale.

Prepariamoci ad infornare

A questo punto non ci resta che imburrare (in alternativa possiamo usare anche l’olio) e infarinare una tortiera bassa. Foderiamo con la pasta frolla la base fino ai bordi della tortiera. Bucherelliamo con l’aiuto di una forchetta e versiamo il composto di mele.

Ora adagiamo sulla superficie della crostata delle strisce di pasta frolla strette e lunghe. Disponiamole molto ravvicinante, prima in un verso, poi a incrocio nel verso opposto. Spennelliamo con il latte (e se ci piace con un tuorlo di uovo) ed inforniamo a 180°, per circa 25 minuti.

Infine, in quest’articolo illustriamo la ricetta della torta di mele al sapore di strudel.