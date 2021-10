Di tanto in tanto capita a chiunque di drammatizzare un po’ le situazioni: esagerare nelle reazioni, fare scenate e quant’altro. Alcune persone, però, sembrano essere più predisposte di altre: sembrano avere un vero e proprio dono per la teatralità. La causa potrebbe essere nelle stelle. Ingigantire i problemi sembra la specialità di questi 3 segni zodiacali eletti i più drammatici in assoluto dall’oroscopo. I segni che vedremo di seguito sono quelli con cui avere più cautela nelle discussioni, visto che ogni minimo problema può tramutarsi in una vera tragedia. Ma possono anche risultare segni estremamente passionali, con cui vivere una storia d’amore travolgente piena di colpi di scena.

Prima di arrivare al podio, nominiamo rapidamente due segni che non l’hanno meritato solo per la bravura dei concorrenti: l’Ariete e il Cancro. Entrambi, infatti, sono avvezzi a grandi litigate e reazioni spropositate e plateali.

Ma sul gradino più basso del podio dei segni zodiacali più drammatici c’è il Leone. Chi è Leone ha la caratteristica di volersi spesso sentire al centro dell’attenzione. Questa peculiarità può sfociare in reazioni decisamente esagerate ai problemi della vita quotidiana. Il loro scopo è quello di farsi notare, di sentirsi gli occhi puntati addosso. Soprattutto, il Leone ha bisogno di sentirsi protagonista anche nelle vite altrui. Per questo si preoccupa sempre che le sue emozioni e i suoi pensieri vengano compresi, altrimenti comincia a ruggire.

Al secondo posto del podio abbiamo i Gemelli. I nati sotto questo segno hanno la capacità di plasmare drammi dal nulla. Questo comportamento spesso deriva da un dramma esistenziale: la difficoltà di capire cosa vogliono davvero dalla vita. È noto, infatti, che i Gemelli sono un segno dalla doppia personalità. Questo continuo sdoppiamento provoca loro insicurezza che si manifesta in reazioni a dir poco drammatiche.

Il gradino più alto del podio dei segni zodiacali più drammatici è occupato senza ombra di dubbio dalla Bilancia. I Bilancia possono avere personalità a dir poco sopra le righe, che portano ogni emozione all’eccesso. Quando sono felici, le loro risate sovrastano quelle di tutta la sala. Quando sono tristi, versano più lacrime di chiunque altro. È anche un segno parecchio allusivo, che cerca di trasmettere agli altri il suo dolore lanciando costanti frecciatine, così da essere ascoltato.

