Tutti siamo in costante ricerca di amore e passione. Tuttavia, come in tutti i campi della vita, anche in questo campo alti e bassi si alternano. Alcuni periodi di calma piatta, a livello emotivo, possono durare anche mesi o addirittura anni. Per capire quale sia il momento giusto per sbloccarsi di nuovo può essere utile consultare le stelle. Attualmente, l’oroscopo prevede un’ondata di passione per questi 3 segni zodiacali che potrebbero trovare l’amore entro fine anno. Insomma, pare che Cupido abbia riservato qualche freccia della sua faretra per alcuni segni fortunati. Scopriamo insieme quali sono i segni in questione, ricordando loro che le stelle possono soltanto darci una mano, al resto dobbiamo contribuire.

Entro la fine di quest’anno, tre segni dello zodiaco potrebbero fare un incontro molto importante per le loro vite.

Il primo di questi segni è l’Ariete, segno di fuoco caratterizzato principalmente dalla determinazione. Negli ultimi mesi di questo 2021, gli Ariete potranno tramutarsi in grandi seduttori, facendo colpo su persone speciali. Un incontro in particolare potrebbe rimanere nel loro cuore. Il segno prescelto a far coppia con l’Ariete potrebbe essere uno tra Pesci e Scorpione. Da parte sua, l’Ariete dovrà tenere a bada le sue emozioni, gestirle nel migliore dei modi per non rischiare di rovinare tutto. Attenzione soprattutto agli attacchi di gelosia, che possono mettere a repentaglio sul nascere qualcosa di bello.

Il secondo segno che potrebbe andare incontro all’amore in questi mesi è la Bilancia. Forse la Bilancia non è in cerca di una relazione stabile, ma le stelle potrebbero coglierla del tutto di sorpresa. È possibile che dovrà ritrovarsi a passare molto tempo con una persona che, pian piano, conquisterà il suo cuore. Si potrebbe trattare di un’attrazione intellettuale, ancor prima che fisica. Il segno prescelto potrebbe essere uno tra Acquario e Gemelli. La premura, per la Bilancia, sarà quella di saper scendere a compromessi, se vuole che il rapporto duri.

Un amore passionale e potenzialmente travagliato attende questo segno

Anche il Capricorno ha buone possibilità di incontrare l’amore entro la fine dell’anno. Tuttavia, la sua storia potrebbe portare qualche conflitto. I dissapori potrebbero nascere dalla tipica natura del Capricorno: preciso e puntiglioso. Se vorrà smorzare un po’ i toni, il Capricorno dovrà imparare anche a lasciar correre alcune situazioni. Superando queste iniziali tensioni, il rapporto potrà andare avanti felice. Il segno prescelto potrebbe essere il Leone.

