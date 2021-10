Chi consulta le stelle spesso è affascinato da domande a cui è difficilissimo, se non impossibile, trovare risposta. Per esempio, molti si chiedono quale sia il segno zodiacale dotato di maggiori doti d’intelletto. Quello le cui facoltà mentali possono permettergli di ottenere sempre ciò che vuole. È chiaro che fare una classifica su questo parametro sarebbe davvero impossibile, oltre che di cattivo gusto. Un segno zodiacale necessariamente più intelligente di un altro non esiste. Tuttavia, molti astrologi imputano importanti facoltà a 2 segni che sembrerebbero particolarmente dotati, per motivi differenti.

Ecco i 2 segni zodiacali più intelligenti secondo le stelle ma attenzione alla sfera emotiva

Secondo molti astrologi sono l’Acquario e lo Scorpione i segni più intelligenti dello zodiaco, ciascuno per un peculiare motivo.

L’Acquario è un segno dotato di incredibili doti analitiche, grazie alle quali sembra comprendere e riconoscere senza sforzo tutto ciò che gli capita. Lo Scorpione, dal canto suo, sembra essere il segno zodiacale più intuitivo che c’è. Grazie al suo sesto senso, ha la capacità di intravedere la scintilla nella vita quotidiana. Per questo motivo, lo Scorpione è considerato anche uno dei segni più affascinanti dello zodiaco.

Acquario e Scorpione dunque, ecco i 2 segni zodiacali più intelligenti secondo le stelle ma attenzione alla sfera emotiva perché è un mondo a parte. Infatti, oltre a quella basata su doti intuitive e analitiche, esistono molti altri tipi di intelligenza. Una di queste, di grande importanza per affrontare la vita di tutti i giorni, è l’intelligenza emotiva. In questo campo sono altri i segni dello zodiaco a primeggiare per indole e doti. Vediamo insieme quali sono.

Quali sono quelli che comprendono di più le emozioni

Quando parliamo di intelligenza emotiva parliamo della rara capacità di comprendere le nostre emozioni e quelle degli altri. Sviluppare questo tipo di intelligenza può essere fondamentale, visto che rende più semplici i rapporti con le persone. Sotto questo punto di vista, i segni più dotati dello zodiaco sembrano essere Cancro, Bilancia e Pesci. Questi segni riescono a intuire prima degli altri se c’è qualcosa che non va e, spesso, a rimettere in piedi la situazione. Ma attenzione agli eccessi: queste personalità potrebbero essere troppo emotive, al punto da lasciarsi trasportare dalle emozioni altrui. Questo rende più difficile avere un rapporto amoroso equilibrato, per esempio, perché questi segni non riescono a vivere i sentimenti con distacco salutare.

